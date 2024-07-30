عقار رائد يعيد تدفق الدم لدى مرضى السكتة الدماغية

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تحدث السكتة الدماغية عند نقص تدفّق الدم وتغذيته إلى أحد أجزاء الدماغ والذي يؤدي إلى موت الخلايا، و هناك نوعان رئيسيان منها ،: السكتة الدماغية الإقفارية، وهي بسبب نقص تدفق الدم، والسكتة الدماغية النزفية، وهي بسبب النزيف الدماغي، وفي هذا الصدد كشفت مجموعة من التجارب عن عقار رائد لمرضى السكتة الدماغية، قد ينقذ آلاف الأرواح سنويا.

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أثبتت الدراسة أن العقار المذيب للجلطات، tenecteplase، المماثل لعقاقير أخرى(مثل alteplase المتاح في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية)، قادر على استعادة تدفق الدم الحيوي بسرعة لدى مرضى السكتة الدماغية، كما يعتبر أرخص بكثير من الخيارات الأخرى.ويستخدم كل من alteplase وtenecteplase لعلاج السكتات الدماغية الإقفارية، والتي تحدث عندما يقطع الانسداد إمداد الدم إلى جزء من الدماغ. وتُستخدم في غضون ساعات قليلة من ظهور أعراض السكتة الدماغية.ويعمل كلاهما عن طريق تنشيط إنتاج إنزيم البلازمين، الذي يحطّم جلطات الدم، لاستعادة تدفق الدم.لكن الدراسات تظهر أن tenecteplase، وهو نسخة معدلة وراثيا من alteplase، أفضل في استهداف البروتينات المحددة في الجلطات، بالإضافة إلى بقائه لفترة أطول في الجسم.ويمكن استخدام العقار أيضا لعلاج النوبات القلبية المتوقعة، إذا تم إعطاؤه في غضون 6 ساعات من بدء الأعراض.وقالت هيلين نايت، من المعهد الوطني للتميز الصحي والرعاية (NICE): "السكتة الدماغية هي واحدة من أكثر مسببات الوفاة، لذلك من المهم أن يتلقى المرضى العلاجات التي يمكن أن تساعد في تقليل آثار السكتة الدماغية في أسرع وقت ممكن".