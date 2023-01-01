عضو مجلس الزمالك يُزفّ بشرى سارة للجماهير بشأن تجديد عقد ثنائي الفريق

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة غداً السبت من التدريبات عقب خوض ودية البنك الأهلي التي أقيمت مساء اليوم الجمعة.
حل أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ضيفا عبر برنامج الكورة مع الاعلامي ابراهيم فايق المذاع علي MBC Masr 2.
وقال احمد سليمان : لا يوجد أفضل من محمد عواد وصبحي فى مصر وحسين لبيب شخصيًا سيجدد لهما.
وتابع احمد سليمان: الزمالك على الأقل الموسم الحالي لابد أن يتوج ببطولتين من الدوري والكأس والسوبر الأفريقي.
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