عضو مجلس الزمالك يُزفّ بشرى سارة للجماهير بشأن تجديد عقد ثنائي الفريق

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حل أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ضيفا عبر برنامج الكورة مع الاعلامي ابراهيم فايق المذاع علي MBC Masr 2.



وقال احمد سليمان : لا يوجد أفضل من محمد عواد وصبحي فى مصر وحسين لبيب شخصيًا سيجدد لهما.



وتابع احمد سليمان: الزمالك على الأقل الموسم الحالي لابد أن يتوج ببطولتين من الدوري والكأس والسوبر الأفريقي.



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وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة غداً السبت من التدريبات عقب خوض ودية البنك الأهلي التي أقيمت مساء اليوم الجمعة.ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الأحد المقبل على ملعب النادي استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز .وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعادل مع البنك الأهلي بثلاثية لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في إطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.