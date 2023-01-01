عضو مجلس الزمالك: جوميز سيختار الصفقات الجديدة

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جوميز

شدد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على أن جوزيه جوميز مدرب الزمالك هو من سيختار صفقات الموسم الجديد.

وقاد جوميز الزمالك للتتويج بلقب الكونفدرالية مؤخرا على حساب نهضة بركان المغربي.

وقال أحمد سليمان عبر إم بي سي مصر: "جوميز هو المسؤول عن صفقات الموسم الجديد ولكن وفقا لإمكانيات النادي المادية".

ويعاني الزمالك من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف القيد لحين سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب وقدرها 2 مليون و400 ألف يورو.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق، عن قضاء المحكمة الفيدرالية السويسرية برفض طعن نادي الزمالك ضد مستحقات خالد بوطيب.

بوطيب لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر.
الدولي المغربي انتقل بعد الزمالك إلى فريق لو هافر الفرنسي، ومنه إلى نادي باريس، قبل أن يحط الرحال مع فريق باو الفرنسي في الدرجة الأدنى عام 2023.

وعن موقف إدارة الزمالك من رحيل أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق اوضح "زيزو من القوام الرئيسي للفريق ودائما يصنع الفارق، وفي حال تلقي عروض مغرية لرحيله سنتخذ القرار الذي يخدم مصلحة النادي أولا. الزمالك لن ينهار مرة أخرى".

وتلقى زيزو عرضا مغريا من الشباب السعودي لضمه بداية الموسم الحالي لكن الزمالك تمسك ببقائه.

زيزو شارك مع الزمالك خلال الموسم الحالي في 26 مباراة وسجل 11 هدفا وصنع 7 آخرين.

المصدر: FilGoal

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