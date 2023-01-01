عصير سحري بزنجبيل وعسل لشفاء سريع من نزلات البرد

نزلات البرد
مع تغيرات الطقس واقتراب فصل الخريف يتعرض الكثير من الأشخاص للإصابة بـ نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد.
ووفقا لما ذكره موقع “tuasaude” نعرض لكم عصير طبيعي متوسط التكلفة يستطيع علاج التهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد.
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يعد عصير الجزر والبرتقال علاجًا منزليًا ممتازًا لـ نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية لأنه يحتوي على فيتامين C وفيتامين A، وهي عناصر غذائية ذات خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة.
مكونات:
عصير من برتقالة واحدة؛
2 حزمة من الجرجير
½ جزرة متوسطة الحجم مقشرة
1 ملعقة كبيرة من العسل
150 مل من الماء
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طريقة عمل عصير نزلات البرد :
يغسل الجرجير جيداً ويصفى، توضع جميع المكونات في الخلاط وتخلط حتى تصبح ناعمة، وينصح بشرب هذا العصير 2-3 مرات في اليوم، ويفضل بين الوجبات.
عصير البرتقال والجزر
عصير البرتقال والجزر
موانع تناول عصير نزلات البرد
هذا العصير غير مناسب للأطفال أقل من عمر “ سنتين” ، والأشخاص الذين يعانون من حساسية العسل أو البروبوليس أو حبوب اللقاح، أو أولئك الذين يعانون من عدم تحمل الفركتوز أو أولئك الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.
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