عشرات المستوطنين الملثمين يحرقون منازل وسيارات الفلسطينيين بالضفة الغربية



المستوطنين الملثمين المستوطنين الملثمين

قال مسؤول أمني إسرائيلي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إن نحو 50 مستوطنًا إسرائيليًا ملثمًا اقتحموا قرية جيت الفلسطينية، وأحرقوا أربعة منازل وست مركبات على الأقل.

قد يعجبك أيضا...

وفي أعقاب نشر صور الهجوم في القرية الواقعة شمال الضفة الغربية، غرد رئيس حزب العمل يائير جولان: "الإرهاب اليهودي عازم على إشعال المنطقة وفرض حملة إقليمية صعبة وغير ضرورية على إسرائيل".وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه في مثل هذه الحوادث من عنف المستوطنين، لا توجد تقارير عن أي اعتقالات.وفي نفس السياق، اندلعت، مساء اليوم الخميس، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي رأس خميس بمخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية فلسطينية في المخيم بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم في المخيم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة جيوس شرق قلقيلية، داهمت عدة منازل وفتشتها.