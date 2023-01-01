عسكريون أمريكيون يدرسون ترك الخدمة احتجاجًا على دعم بلادهم لإسرائيل

ومن ناحية أخرى، قال الطيار الأمريكي الكبير خوان بيتانكورت إنه لم يعد بإمكانه تجاهل دور الحكومة الأمريكية في الحرب، بما في ذلك إمداداتها من الأسلحة والتغطية الدبلوماسية والاستخبارات.
أفادت شبكة NBC الأمريكية ، اليوم السبت، بأن عسكريين أمريكيين يسعون للحصول على وضعية دراسة حالة لترك الخدمة احتجاجا على دعم بلادهم لإسرائيل.
وأثارت وفاة هند رجب، البالغة من العمر 6 سنوات، في فبراير الماضي، بعد أن حوصرت تحت النيران الإسرائيلية في غزة، فقد رأى للاري هيبرت جونيور، وهو طيار أمريكي في الخدمة الفعلية، سرع الحادث قراره بالسعي لترك الخدمة في جيش الولايات المتحدة.
وقال هيبرت جونيور لشبكة إن بي سي نيوز في مقابلة إنه عمل بشكل مباشر في عملية أمريكية لتوفير مبيعات الأسلحة لإسرائيلإنها تبدو تقريبًا مثل ابنتي، وكان هذا شيئًا كان من الصعب للغاية فهمه، وهو أن كل هؤلاء الأطفال لديهم تطلعات وأحلام وحياة يعيشها الكثيرون منا ويريدونها، ومن غير المبرر على الإطلاق دعم ما يحدث.
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