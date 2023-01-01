عرض كاش باك يصل لـ 200 ألف جنيه على سيارات "Mitsubishi " في مصر.. حتى 30 يونيو

أعلنت شركة دايموند موتورز، وكيل علامة "ميتسوبيشي Mitsubishi" بالسوق المصري، عن عرض جديد يتضمن استرداد نقدي "كاش باك" بقيمة 200 ألف جنيه على "إكسباندر Xpander" ، و175 ألف جنيه على السيدان "أتراچ Attrage" وشقيقتها الهاتشباك "ميراچ Mirage"، ويستمر العرض حتى نهاية شهر يونيو المقبل.
ويشار إلى أن الشركة، كانت قد أعلنت منذ بداية شهر مايو الجاري تثبيت أسعار سيارات "ميتسوبيشي" حيث حافظت على قيمتها السعرية بدون أي زيادات وفقا لآخر قائمة تم الإعلان عنها في منتصف شهر فبراير.
وأوضح مصدر لـ"عالم السيارات" أنه عند شراء العميل لسيارات "ميتسوبيشي" في الفترة حتى 30 يونيو المقبل بالسعر الرسمي، سيحصل على استرداد نقدي بالقيمة الموضحة وذلك بعد ترخيص السيارة والتواصل مع الموزع مرة أخرى وعرض صورة من الرخصة، ووفقا لذلك فإن الأسعار الجديدة لموديلات 2024 من سيارات العلامة اليابانية في مصر هي كما يلي:
ميتسوبيشي إكسباندر
?? الفئة Midline بسعر 1,240,000 جنيه
?? الفئة Highline بسعر 1,300,000 جنيه
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