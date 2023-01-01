عرض كاش باك يصل لـ 200 ألف جنيه على سيارات "Mitsubishi " في مصر.. حتى 30 يونيو



Mitsubishi Mitsubishi

أعلنت شركة دايموند موتورز، وكيل علامة "ميتسوبيشي Mitsubishi" بالسوق المصري، عن عرض جديد يتضمن استرداد نقدي "كاش باك" بقيمة 200 ألف جنيه على "إكسباندر Xpander" ، و175 ألف جنيه على السيدان "أتراچ Attrage" وشقيقتها الهاتشباك "ميراچ Mirage"، ويستمر العرض حتى نهاية شهر يونيو المقبل.



ويشار إلى أن الشركة، كانت قد أعلنت منذ بداية شهر مايو الجاري تثبيت أسعار سيارات "ميتسوبيشي" حيث حافظت على قيمتها السعرية بدون أي زيادات وفقا لآخر قائمة تم الإعلان عنها في منتصف شهر فبراير.



وأوضح مصدر لـ"عالم السيارات" أنه عند شراء العميل لسيارات "ميتسوبيشي" في الفترة حتى 30 يونيو المقبل بالسعر الرسمي، سيحصل على استرداد نقدي بالقيمة الموضحة وذلك بعد ترخيص السيارة والتواصل مع الموزع مرة أخرى وعرض صورة من الرخصة، ووفقا لذلك فإن الأسعار الجديدة لموديلات 2024 من سيارات العلامة اليابانية في مصر هي كما يلي:



ميتسوبيشي إكسباندر

?? الفئة Midline بسعر 1,240,000 جنيه

?? الفئة Highline بسعر 1,300,000 جنيه

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وتنتمي ميتسوبيشي إكسباندر لفئة الـ MPV وتعتمد على محرك سعته 1.5 لترًا قادر على توليد قوة 103 أحصنة وأقصى عزم للدوران 141 نيوتن متر. ويبلغ نصف قطر الدوران الأدنى 5.2 متر.ميتسوبيشي أتراچتنطلق "أتراج" بفئة واحدة ويبلغ سعرها الجديد نحو 740,000 جنيه.. وتعتمد السيارة على محرك MIVEC ثلاثي اسطوانات سعته 1.2 لترًا، قادر على توليد قوة تبلغ 76 حصاناً عند 6,000 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى قدره 100 نيوتن متر عند 4,000 دورة في الدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة أتوماتيك CVT ذي 6 سرعات.ميتسوبيشي ميراچومثل شقيقتها، تنطلق "ميراج" بفئة واحدة هي Highline ويبلغ سعرها الجديد 755,000 جنيه.. وتتطابق مواصفات المحرك وتجهيزات السلامة بين كل من "ميراچ" و"أتراچ"، بينما تختلف الأبعاد الخارجية نظرًا لحجمهما وتصنيف إحداهما كسيدان والأخرى كهاتشباك.