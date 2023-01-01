عرض كاش باك على سياره شانجان UNI-T في السوق المصري



شانجان UNI-T شانجان UNI-T

باعتبارها وكيلا لسيارات شانجان في مصر تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو عدة سيارات من شانجان في السوق المحلي، لكن تعتبر أحدثهم سيارة شانجان UNI-T موديل 2024، والتي تقدم محليا بثلاثة فئات من التجهيزات.

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ومؤخرا تم الإعلان عن عرض جديد على هذا الموديل يشمل المبيعات في كل معارض غبور والموزعين المعتمدين، وهو عرض كاش باك بقيمة 75 ألف جنيه يستطيع العميل استردادهم بعد الشراء وعند استيفاء هذه الشروط:- العرض يطبق على من قام بالترخيص وتفعيل الضمان خلال شهر يوليو 2024.- استرداد قيمة الكاش باك ستكون باسم العميل كما هو مطابق لرخصة السيارة بعد تفعيل الضمان.- المدة المتوقعة للكاش باك خلال 15 يوم عمل من استيفاء كافة الشروط المطلوبة.- العرض ساري للمالك المسجل بالرخصة بعد تفعيل الضمان من خلال الاتصال بخدمة العملاء.- يجب تسجيل السيارة باسم المشتري.جدير بالذكر أن أحدث أسعار رسمية لهذا الموديل كانت كالتالي (قبل عرض الكاش باك):- فئة أولى بسعر 1 مليون و400 ألف جنيه.- فئة ثانية بسعر 1 مليون و520 ألف جنيه.- فئة ثالثة بسعر 1 مليون و625 ألف جنيه.ويتم تقديم هذا الموديل في مصر بمحرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 177 حصان وعزم 300 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات مع خاصية الجر الأمامي.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل الآتي:- نظام مراقبة النقاط العمياء للسائق.- نظام تحذير عند فتح الأبواب.- تحكم ذكي في الإضاءة العالية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 20 بوصة.- مقابض أبواب خارجية خفية.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الطي.- فتحات عوادم مزدوجة.- نظام للتوقف التلقائي عند الطواريء.- جهاز تحذير من الإصطدامات الأمامية.- نظام لتحضير السائق عند خروج السيارة من حارتها.