عرض كاش باك على سياره شانجان CS35 Plus في السوق المصري



شانجان CS35 Plus شانجان CS35 Plus

باعتبارها وكيلا لسيارات شانجان في مصر تقدم مجموعة جي بي غبور أوتو عدة سيارات من شانجان في السوق المحلي، ومنهم موديل 2024 من سيارة CS35 Plus التي تنتمي لفئة مركبات SUV، ، والتي تقدم محليا بثلاثة فئات من التجهيزات.

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ومؤخرا تم الإعلان عن عرض جديد على هذا الموديل يشمل المبيعات في كل معارض غبور والموزعين المعتمدين، وهو عرض كاش باك بقيمة 50 ألف جنيه يستطيع العميل استردادهم بعد الشراء وعند استيفاء هذه الشروط:- العرض يطبق على من قام بالترخيص وتفعيل الضمان خلال شهر يوليو 2024.- استرداد قيمة الكاش باك ستكون باسم العميل كما هو مطابق لرخصة السيارة بعد تفعيل الضمان.- المدة المتوقعة للكاش باك خلال 15 يوم عمل من استيفاء كافة الشروط المطلوبة.- العرض ساري للمالك المسجل بالرخصة بعد تفعيل الضمان من خلال الاتصال بخدمة العملاء.- يجب تسجيل السيارة باسم المشتري.أما بالنسبة لأحدث أسعار رسمية معلنة من الوكيل لهذا الموديل فهي كالتالي (قبل عرض الكاش باك):- فئة Elite بسعر 1 مليون و125 ألف جنيه.- فئة Premium بسعر 1 مليون و200 ألف جنيه.- فئة Flagship بسعر 1 مليون و299 ألف جنيه.وتشمل التجهيزات التي يتم تقديمها مع مختلف فئات هذا الموديل الآتي:- 6 وسائد هوائية.- نظام المكابح ABS.- نظام ثبات الكتروني ESP.- نظام مساعد للسائق عند صعود المرتفعات.- مكابح يد كهربائية.- مصابيح ضبابية خلفية.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- كاميرا خلفية أو كاميرات 360 درجة (حسب الفئة).- نظام لمراقبة النقطة العمياء للسائق من جهة اليمين فقط.- عجلة قيادة قابلة للتعديل.- مخرج كهرباء 12 فولت.- تكييف هواء يدوي أو أوتوماتيكي (حسب الفئة).- فتحات تكييف خلفية (حسب الفئة).- شاشة رقمية 7 أو 10 بوصة بديلة لعدادات السيارة (حسب الفئة).- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الطي.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 أو 18 بوصة (حسب الفئة).- شاشة 10 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.