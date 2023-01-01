عرض كاش باك ضخم على سياره كيا سبورتاج 2024 لدى أحد الموزعين



كيا سبورتاج 2024 كيا سبورتاج 2024

باعتبارها وكيلا لسيارات كيا في مصر، تقدم الشركة المصرية للتجارة والتوكيلات EIT موديل 2024 من سيارتها كيا سبورتاج في السوق المحلي، وهي متاحة بست فئات من التجهيزات.

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ومؤخرا تم الإعلان عن عرض جديد على هذا الموديل تقدمه شركة سلطان أوتو الموزع المعتمد لسيارات كيا في مصر، حيث يشمل هذا العرض كاش باك بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه يستطيع العميل استردادهم بعد الشراء، كما تتضمن هذا العرض أيضا المميزات التالية:- كاش باك يصل إلى 100 ألف جنيه.- مقدم 0%.- بدون مصاريف إدارية.- بدون تأمين إجباري.- الحصول على الموافقة بأسرع وقت ممكن.جدير بالذكر أن الأسعار الرسمية لهذا الموديل الجديد كالتالي:- فئة LX بسعر رسمي 1 مليون و789 ألف و900 جنيه.- فئة EX بسعر رسمي 1 مليون و919 ألف و900 جنيه.- فئة Highline بسعر 2 مليون و49 ألف و900 جنيه.- فئة Topline بسعر 2 مليون و159 ألف و900 جنيه.- فئة Special Edition بسعر 2 مليون و219 ألف و900 جنيه.- فئة GT بسعر 2 مليون و289 ألف و900 جنيه.جدير بالذكر أن سبورتاج 2024 يتم طرحها محليا بمحرك واحد فقط مكون من 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 180 حصان و265 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات من فئة DCT ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل أهم التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:فئة LX:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- مثبت سرعة.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مصابيح أمامية LED.- مصابيح أمامية LED نهارية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- شاشة 8 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- كاميرا خلفية.- تكييف هواء يدوي.- فتحات تكييف خلفية.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.- - سنسور إضاءة.- شاشة رقمية بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- زجاج داكن.- مكابح يد كهربائية.- قفل مركزي للأبواب.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.فئة EX:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- وسائد هوائية جانبية وستائرية.- مصابيح ضبابية أمامية.- سنسور مطر.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- ناقل حركة مغطى بالجلد.- نظام لدخول السيارة بدون مفتاح (بالبصمة).- منافذ يو اس بي خلفية.- زر لتشغيل وإيقاف المحرك.- مرايات جانبية بخاصية الضم كهربائيا.فئة Highline:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- سنسور أمامي.- تحكم في ناقل الحركة من عجلة القيادة.- فتحة سقف بانوراميه.- فرش داخلي من القماش والجلد.- شاشة 12.3 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- شاحن لاسلكي للهواتف الحديثة.فئة Topline:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 19 بوصة.- مصابيح خلفية LED.- شاشة رقمية 12.3 بوصة بديلة لللعدادات التقليدية بالسيارة.- مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيا.- مقاعد أمامية وخلفية بخاصية التدفئة.- مقاعد أمامية بخاصية التهوية.فئة GT:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها التالي:- نظام لمراقبة النقطة العمياء للسائق.- عجلة قيادة رياضية.- مقاعد رياضية من الجلد.- شبكة أمامية ومصد أمامي رياضي.- دواسات وقود ومكابح رياضية من الألومنيوم.