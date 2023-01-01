عرض كاش باك ضخم على سياره بايك U5 بلس لدى أحد الموزعين



بايك U5 بلس بايك U5 بلس

تقدم الكان أوتو (الوكيل الجديد لسيارات بايك الصينية في مصر بدلا من بودي جروب) سيارة بايك U5 بلس الجديدة موديل2024 من فئة سيدان في السوق المحلي، وهي متاحة بثلاثة فئات من التجهيزات.

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ومؤخرا تم الإعلان عن عرض جديد على هذا الموديل تقدمه شركة سلطان أوتو الموزع المعتمد لسيارات بايك في مصر، حيث يشمل هذا العرض كاش باك بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه يستطيع العميل استردادهم بعد الشراء، كما تتضمن هذا العرض أيضا المميزات التالية:- كاش باك يصل إلى 100 ألف جنيه.- مقدم 0%.- بدون مصاريف إدارية.- بدون تأمين إجباري.- الحصول على الموافقة بأسرع وقت ممكن.جدير بالذكر أن الأسعار الرسمية لهذا الموديل الجديد كالتالي:- فئة هاي لاين بسعر 800 ألف جنيه.- فئة توب لاين بسعر 900 ألف جنيه.- فئة EV كهربائية بسعر 1 مليون و300 ألف جنيه.جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 111 حصان وعزم 142 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT مع خاصية الجر الأمامي.أما الفئة الكهربائية من هذا الموديل فلم يتم الإعلان عن مواصفاتها الكاملة حتى الأن.وتشمل التجهيزات الأساسية التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD وEBA.- نظام ثبات الكتروني ESP.- نظام HHC المساعد للسائق في صعود المرتفعات.- مثبت سرعة.- كاميرا خلفية.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- جهاز إنذار ضد السرقة.- فرش داخلي من الجلد.- مرايات جانبية بخاصية الضم كهربائيا.- مصابيح خلفية LED.- مصابيح أمامية هالوجين.- تكييف هواء بمخارج خلفية.- شاشة 7 بوصة رقمية بديلة للعدادات التقليدية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية بمقاس 16 بوصة.- بلوتوث ومنافذ يو اس بي أمامية.- مقاعد خلفية قابلة للتعديل.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.