عرض أطول ساندوتش بشرم الشيخ احتفالًا بعيد الأضحى..طوله 7 أمتار..

حرصت الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ على تنفيذ أفكار مختلفة لإدخال البهجة على السائحين المصريين والأجانب من مختلف جنسيات العالم خلال عيد الأضحى المبارك، وكانت أبرز هذه الأفكار هي تصنيع وعرض «أكبر ساندوتش بشرم الشيخ» وتنفيذه أمام السائحين مما كان له أثر ممتع وإيجابي في نفوسهم.
قال ماجد توفيق، الخبير السياحي، إن منتجعات شرم الشيخ السياحية أصبحت تنافس بقوة المنتجعات العالمية، من حيث النظافة والخدمات، وإعداد البرامج السياحية المتنوعة التي تتفق مع كافة الأذواق، مؤكدًا أنه يجري تنفيذ كل ما هو جاذب وممتع للسائحين بمختلف جنسياتهم بهدف جذب أكبر عدد من السائحين، وغرس أفكار إيجابية نحو السياحة بجنوب سيناء.
وأوضح الخبير السياحي في تصريح اليوم، أنه جرى تنفيذ فكرة جديدة من نوعها داخل أحد المنتجعات السياحية بشرم الشيخ، وهو إقامة أكبر ساندوتش بشرم الشيخ لأول مرة، وهو عبارة عن 3 ساندوتشات طول كلًا منهم 7 أمتار، إحداهما ساندوتش هوت دوج، والثاني ساندوتش جمبري، والثالث ساندوتش بانيه، بإجمالي طول 21 مترًا، وذلك في إطار احتفالات عيد الأضحى المبارك.
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