عرض أطول ساندوتش بشرم الشيخ احتفالًا بعيد الأضحى..طوله 7 أمتار..

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حرصت الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ على تنفيذ أفكار مختلفة لإدخال البهجة على السائحين المصريين والأجانب من مختلف جنسيات العالم خلال عيد الأضحى المبارك، وكانت أبرز هذه الأفكار هي تصنيع وعرض «أكبر ساندوتش بشرم الشيخ» وتنفيذه أمام السائحين مما كان له أثر ممتع وإيجابي في نفوسهم.



قال ماجد توفيق، الخبير السياحي، إن منتجعات شرم الشيخ السياحية أصبحت تنافس بقوة المنتجعات العالمية، من حيث النظافة والخدمات، وإعداد البرامج السياحية المتنوعة التي تتفق مع كافة الأذواق، مؤكدًا أنه يجري تنفيذ كل ما هو جاذب وممتع للسائحين بمختلف جنسياتهم بهدف جذب أكبر عدد من السائحين، وغرس أفكار إيجابية نحو السياحة بجنوب سيناء.



وأوضح الخبير السياحي في تصريح اليوم، أنه جرى تنفيذ فكرة جديدة من نوعها داخل أحد المنتجعات السياحية بشرم الشيخ، وهو إقامة أكبر ساندوتش بشرم الشيخ لأول مرة، وهو عبارة عن 3 ساندوتشات طول كلًا منهم 7 أمتار، إحداهما ساندوتش هوت دوج، والثاني ساندوتش جمبري، والثالث ساندوتش بانيه، بإجمالي طول 21 مترًا، وذلك في إطار احتفالات عيد الأضحى المبارك.

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وأشار إلى أنه جرى تنفيذ الساندوتش بالكامل أمام السائحين، وهو يمزج بين الأكلات المصرية والأجنبية، خاصة أنه يتضمن الخس والمايونيز والخيار والمخلل، لذا حظيت الفكرة على إعجاب كافة الوفود السياحية، خاصة أنه جرى خلال إعداد الساندوتش الرسم بالألوان على وجوه الأطفال مما جعل الحدث أكثر ابتهاجًا لدى الجميع.ومن جانبه، قال أحمد مجدي طلاله، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة بشرم الشيخ، إن الأجانب بعشقون بطبعهم الأفكار الغير تقليدية، لذا ابهروا جدًا بالفكرة، وأعجبوا بالساندوتش كونه يمزج بين الطعم الغربي والمصري، وقام بإعداده مجموعة من شيفات الفندق في جو ترفيهي أسعد السائحين والنزلاء المصريين، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية، ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.وأكد المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة، أن منتجعات جنوب سيناء بشكل عام وشرم الشيخ بشكل خاص تشهد إقبالًا سياحيًا كبيرًا، وهذا يعد مؤشر جيد على تعافي القطاع السياحي بجنوب سيناء وعودة إلى سابق عصره وأكثر، خاصة أن الفنادق تحرص دائمًا على تنظيم المهرجانات والبرامج التي تثير البهجة لدى السائحين، والتي تعمل على تنشيط السياحة والترفيه على النزلاء من المصريين والأجانب في أجواء مفتوحة بالحدائق وعلى الشواطئ وحمامات السباحة.