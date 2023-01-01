عجوز يحقق رقمًا قياسيًا ويدخل موسوعة جينيس

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«العمر مجرد رقم» مقولة ليست من فراغ حيث دخل معمر أمريكي، 106 أعوام، للمرة الثانية في موسوعة جينيس بقفزة من الطائرة على ارتفاع نحو 3 كلم عن سطح الأرض.



وحقق ألفريد آل بلاشكيه من تكساس الرقم للمرة الأولى في 2020 عندما كان في عامه الثالث بعد 100. لكن بعد عامين، انتزعت منه اللقب المعمرة السويدية لينيا إينغيجارد لارسون التي دخلت جينيس بقفزة مشابهة، عن عمر 103 أعوام.



وفي تصريح لـ "نيويورك بوست" الأمريكية، اعتبر المعمر أن التقدم في السنّ ليس عائقاً لتحقيق أي حلم، ودعا المتقدمين في السن إلى الثقة في أنفسهم، معتبراً "أن لدى الجميع قدرات أكثر ممّا يعتقدون، عليهم فقط اتخاذ القرار بالمحاولة".

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ورأى "بلاشكيه"، الذي أتم قفزته بحضور أبنائه وأحفاده وحاكم ولاية تكساس غريغ آبوت، أنه إذا حاول أحدهم انتزاع اللقب منه مرة أخرى، فلن يتردد في المحاولة مجدداً للحفاظ على لقبه.وكانت قفزة آلفريد بلاشكي الأولى في 2020، كتحية منه إلى حفيديه التوأم بمناسبة التخرّج بتفوّق من الكلية.