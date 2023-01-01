عبقرية المصريين القدماء في مكافحة حرارة الصيف.. تكييف الهواء قبل اختراعه



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

لطالما واجه المصريين القدماء درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف، لكنهم برعوا في ابتكار طرق مدهشة للتغلب على هذه الظروف القاسية.

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ووفقًا للدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين، فإنهم لم يكتفوا بالبقاء على قيد الحياة بل صنعوا بيئات مريحة بفضل عبقريتهم الهندسية التي جعلتهم روادًا في تقنيات التبريد.تصميمات ذكية لتهوية طبيعيةالمصري القديم برع في تصميم مبانٍ ذات تهوية طبيعية باستخدام فتحات مدروسة توجّه الهواء البارد للداخل وتخرج الهواء الساخن، كما أن الطوب اللبن كان عنصرًا أساسيًا في بناء المنازل والقصور، لما له من خصائص طبيعية في عزل الحرارة والحفاظ على برودة الأماكن.مصائد الرياح والملاقف الهوائية: ابتكارات تبريد قديمةأبدع المصريين القدماء في استخدام "مصائد الرياح" و"الملاقف الهوائية" لتوفير تهوية طبيعية داخل المباني، هذه الأدوات كانت تلتقط الهواء البارد من الأعلى وتوجهه إلى الداخل، مما خلق نظامًا تبريديًا فعالًا دون الحاجة لأي أدوات حديثة.وسائل التبريد اليومية: من المراوح إلى الملابسبالإضافة إلى استخدام المراوح المصنوعة من ريش النعام للتغلب على الحر، كانت النساء ترتدين ملابس من الكتان الأبيض وتستخدمن العطور لمقاومة العرق والحرارة، كما كان مشروب "السوبيا" المشتق من بوظة الأرز رفيقهم في الأيام الحارة.المصريين القدماء أثبتوا أنهم سبقوا عصرهم في مقاومة الطبيعة، متمكنين من تحويل الصحراء إلى ملاذات مريحة بفضل عبقرية تصميماتهم الهندسية.