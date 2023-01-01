عبر الفيس بوك .. تداول نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالجيزة



امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

شهد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تداولاً لصور قيل إنها تخص نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الجيزة.



وأكد نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الجيزة المتداول أن سؤال التعبير الإجباري عليه درجتان، والاختياري من 5 درجات.



نموذج إجابة امتحان اللغة العربية

كما أوضح نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الجيزة، أنه بالنسبة لسؤال القراءة فكل جزئية من الجزئيات الثلاثة عليها 3 درجات.

قد يعجبك أيضا...

وأشار نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الجيزة، إلى أن كل جزئية من جزئيات سؤال النصوص الثلاثة عليها 5 درجات.وأفاد نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الجيزة بأن سؤال النحو عليه 10 درجات.وانطلقت اليوم، السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة، حيث أدى الطلاب امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الجيزة.ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة 191068 طالبا وطالبة يؤدون امتحاناتهم أمام 697 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية بالإضافة إلى لجنة 57357.وأنهت جميع الإدارات التعليمية استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب.جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 الجيزةجدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الجيزةالسبت 18 مايو: اللغة العربية والخط.الأحد 19 مايو: الجبر والإحصاء + الكمبيوتر.الاثنين 20 مايو: الهندسة.الثلاثاء 21 مايو: اللغة الأجنبية + التربية الدينية.الأربعاء 22 مايو: العلوم + التربية الفنية.الخميس 23 مايو: الدراسات الاجتماعية + التربية الرياضية لمدرسة السعيدية الرياضية.