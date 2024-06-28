عبر الابتسامة.. الذكاء الاصطناعي يراقب لتقييم سلوكهم تجاه العملاء

أجرت سلسلة سوبر ماركت رئيسية في اليابان، اختبارًا لنظام تقييم «ابتسامة السيد» المُدعم بالذكاء الاصطناعي، والذي يقيّم سلوك الموظفين تجاه العملاء، وكشفت التجربة عن تحسن كبير في سلوك الموظفين على مدار ثلاثة أشهر.ووفق لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد أثار هذا النظام الجديد مخاوف من أنه سيؤدي إلى مزيد من التحرش من قبل العملاء، وهو أمر شائع بالفعل في اليابان، كما أن البعض قلقون من زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في الأماكن العامة.
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