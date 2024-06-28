عبر الابتسامة.. الذكاء الاصطناعي يراقب لتقييم سلوكهم تجاه العملاء

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أجرت سلسلة سوبر ماركت رئيسية في اليابان، اختبارًا لنظام تقييم «ابتسامة السيد» المُدعم بالذكاء الاصطناعي، والذي يقيّم سلوك الموظفين تجاه العملاء، وكشفت التجربة عن تحسن كبير في سلوك الموظفين على مدار ثلاثة أشهر.

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ووفق لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد أثار هذا النظام الجديد مخاوف من أنه سيؤدي إلى مزيد من التحرش من قبل العملاء، وهو أمر شائع بالفعل في اليابان، كما أن البعض قلقون من زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في الأماكن العامة.وتقول سلسلة "آيون" اليابانية، إن الهدف من هذا النظام هو "تلبية رغبات العملاء إلى أقصى حد"، خاصة وأن النظام يقوم بتقييم أكثر من 450 عاملاً للموظفين، بما في ذلك تحية العملاء وتعبيرات الوجه ومستوى الصوت ونبرته.وقد تم تجربة هذا النظام في 8 متاجر فقط في البداية، وأظهرت النتائج تحسناً بنسبة تصل إلى 60% في سلوك الموظفين خلال ثلاثة أشهر. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن هذا النظام سيسمح بمزيد من التحرش من قبل العملاء، وهو أمر شائع بالفعل في اليابان.