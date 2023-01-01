عبد الرحمن مجدي في طريقه إلى بيراميدز.. الإسماعيلي يوافق على الصفقة



عبد الرحمن مجدي عبد الرحمن مجدي

وافق نادي الإسماعيلي على بيع عبد الرحمن مجدي قائد الفريق إلى نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وقال محسن عبد المسيح في تصريحات خاصة ليلا كورة: "وافقنا على بيع عبد الرحمن مجدي إلى نادي بيراميدز".وأوضح: "مجلس الإسماعيلي اجتمع اليوم، ووافقنا على عرض بيراميدز لشراء عبد الرحمن مجدي".وعلم يلا كورة أن الإسماعيلي سيحصل على 40 مليون جنيه مقابل بيع عبد الرحمن مجدي إلى نادي بيراميدز خلال الصيف الجاري، حيث سيتم دفع 30 مليون جنيه من قيمة الصفقة عند إتمامها والباقي على أقساط.كما سيحصل بيراميدز على لاعب إعارة من نادي بيراميدز، ضمن صفقة عبد الرحمن مجدي، ومن المحتمل أن يكون عماد ميهوب.وكان عبد الرحمن مجدي، قد انقطع عن تدريبات نادي الإسماعيلي في الأيام الماضية، كما تم تغريمه من مجلس الإدارة قبل أن يتم الموافقة على عرض بيراميدز اليوم.وانتقل عبد الرحمن مجدي إلى نادي الإسماعيلي موسم 2017/2018، قادمًا من نادي الترسانة.وخاض عبد الرحمن مجدي 161 مباراة مع الإسماعيلي في مختلف البطولات والمسابقات وسجل 25 هدفًا وصنع 12 آخرين.وفي السياق ذاته، وافق نادي الإسماعيلي على رحيل عمر الساعي لاعب الفريق إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية