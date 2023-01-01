عبد الجليل: من الصعب مقارنة عطية الله بمعلول.. وكهربا انتهى دوره مع الأهلي

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أنه حزين بسبب الموقف الذي يعيشه أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يغير اللاعب مساره في الحياة، بعد الأزمات الأخيرة في ناديه، خصوصا أنه تم تحذيره كثيرًا ولاعبين سابقين اعتزلوا الكرة وانتهى مستقبلهم بسبب مثل هذه الأمور.وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "أي ظهير أيسر يلعب بشكل هجومي في الاهلي، ولا يجوز المقارنة مطلقا بين يحيى عطية الله وعلي معلول، لان هناك اختلاف واضح بين الثنائي.. في العمل الهجومي تحديدًا، المقارنة بينهما ظالمة".
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