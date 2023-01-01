عايز تشترى عربية BYD Seal كهربائية.. تعرف على عيوب استخدامها في مصر؟|اسأل مجرب



BYD Seal BYD Seal

تُعتبر سيارة BYD Seal الكهربائية من السيارات المثيرة للإعجاب بفضل إمكانياتها المتقدمة وتصميمها الأنيق. ومع ذلك، هناك بعض العيوب التي قد تجعلها غير مناسبة لبعض المستخدمين في مصر، وإليكم تفاصيل هذه العيوب وفقًا لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ممن جربوا السيارة:

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1. ارتفاع السيارة عن الأرض:- أحد العيوب الرئيسية هو انخفاض السيارة عن الأرض، حيث يبلغ ارتفاعها حوالي 12 سم فقط.هذا الارتفاع المنخفض قد يكون غير مناسب للطرق المصرية التي تتسم بالعديد من المطبات والحفر، مما يزيد من خطر تلف السيارة أثناء القيادة.2. ندرة محطات الشحن السريع:- تُعد محطات الشحن السريع التي تعمل بالبروتوكول الصيني قليلة في مصر.ورغم أن هناك جهودًا جارية لتوسيع شبكة الشحن السريع من قبل شركات قوية تخطط لإنشاء محطات في التجمع والعبور وعلى الطرق السريعة، إلا أن الوضع الحالي لا يزال يشكل تحديًا لأصحاب السيارات الكهربائية.3. السقف البانورامي الزجاجي:- تحتوي السيارة على سقف بانورامي زجاجي بدون ستارة داخلية، وهو ما يمثل عيبًا كبيرًا في المناخ المصري الحار.إذ يمكن أن تتسبب الشمس القوية في ارتفاع درجة حرارة المقصورة بشكل كبير، مما يقلل من راحة الركاب.تجربة المستخدمينأحد المستخدمين الذي قام بزيارة الصين للحصول على السيارة ذكر أن السيارة تتمتع بإمكانيات رائعة وقوة كبيرة، ولكنه اضطر إلى تغيير قراره وشراء سيارة سونج بلس بدلاً منها بسبب عيبين رئيسيين:1. الارتفاع المنخفض عن الأرض: كما ذكر سابقًا، كان ارتفاع السيارة المنخفض عائقًا كبيرًا بالنسبة له بسبب طبيعة الطرق المصرية.2. السقف البانورامي الزجاجي: حيث أكد المستخدم أن السقف الزجاجي بدون ستارة داخلية لا يتناسب مع المناخ الحار في مصر، مما يجعل قيادة السيارة غير مريحة في الشمس الحارقة.بالرغم من العيوب المذكورة، تظل سيارة BYD Seal الكهربائية خيارًا جذابًا بفضل إمكانياتها المتقدمة وتصميمها العصري.ومع ذلك، يجب على المشترين المحتملين في مصر أن يأخذوا بعين الاعتبار هذه العيوب ويوازنوا بينها وبين احتياجاتهم وظروف القيادة في مصر قبل اتخاذ قرار الشراء.