عالم يكشف كيفية بناء سيف ضوء حقيقي

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ذكر تقرير حديث، نشرته صحيفة ديلي ميل أونلاين، أن عالم كيميائي قد كشف عن كيفية بناء سيف ضوء حقيقي، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن هذا السيف الذي يحمل درجات حرارة عالية جدًا قد يكون خطيرًا جدًا، ويمثل تهديدا على الأشخاص العاديين، لأنه يسبب حروق خطيرة قد تودي بحياة أي شخص.



ويشرح العالم الكيميائي البريطاني، الدكتور أليكس بيكر، في البحث كيف يمكن أن يعمل سيف الضوء الحقيقي على الأرض، وقد أشار إلى أن السيف سيولد شعاعًا من البلازما من داخل المقبض، وعند تشغيله، سيقوم بطاقة كهربائية في المقبض بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوء، وسيتم توجيه هذه الطاقة الضوئية بواسطة بلورة لأيونة الغاز وتحويله إلى بلازما، التي ستخرج لتشكل الشفرة.



ولوقف اختفاء البلازما بعد فترة قصيرة من تشغيله، يحتاج البلازما إلى أن تكون محتواة في مجال مغناطيسي، بالإضافة إلى مصدر طاقة قوي يمكن أن يتناسب مع المقبض.

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وتشير الصحيفة، إلى أن السيف الضوء مصنوع من البلازما، وهي الحالة الرابعة للمادة بعد الصلب والسائل والغاز.ووفقًا للدكتور بيكر، سيقوم سيف الضوء الحقيقي بأخذ الغاز من الهواء المحيط، والذي يمكن أن يتشعب ليصبح بلازما. والبلازما هي غاز متأين، مما يعني أن ذراته أو جزيئاته ليست محايدة، بل تحمل شحنة كهربائية. كما يمكن أن يتم إطلاق البلازما في أشعة مستقيمة عن درجات حرارة عالية جدًا، مما يسمح لها بقطع الصلب.وكانت قد تمت محاولات سابقة لصنع سيوف ضوء البلازما من قبل بعض اليوتيوبرز، بما في ذلك الروسي ألكس بوركان والكندي جيمس هوبسون، ولكن هذه المحاولات لم تكن مشابهة للسيوف في الحقيقة، وعلى الرغم من أن بعض المحاولات كانت مثيرة للإعجاب، إلا أن الباحثين لم يتمكنوا حتى الآن من إنتاج سيف ضوء حقيقي يشبه تمامًا تلك الموجودة في أفلام حرب النجوم.هذا ويحذر الدكتور أليكس بيكر من أن سيف الضوء الحقيقي قد يكون خطيرًا جدًا للجمهور العام، حيث أنه يولد درجات حرارة عالية جدًا ويمكن أن يتسبب في حروق خطيرة، لذا، يعتبر بناء سيف ضوء حقيقي خارج نطاق الواقعية لأفراد الجمهور العام.