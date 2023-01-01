عالم الزلازل الهولندي يحذر من زلزال جديد بقوة 7 ريختر.. متى سيحدث؟



عالم الزلازال الهولندي عالم الزلازال الهولندي



تثير توقعات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، حالة من الجدل والقلق بين الجميع، وآخرها تحذيره عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «x» من وقوع زلزال بقوة 7 ريختر قريبًا، إلى جانب مشاركته فيديو يروي فيه التفاصيل الخاصة بذلك الحدث.



تحذير جديد من عالم الزلازل الهولندي



نشر عالم الزلازل الهولندي عبر حسابه الرسمي قبل ساعات، تحذيرًا جديدًا بشأن حدوث زلزال قريبًا: «من المحتمل حدوث نشاط زلزالي كبير في وقت لاحق، وربما يصل إلى منتصف 7 درجات، كن على أهبة الاستعداد، فيديو جديد سوف يكون قريبا».

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ونشر عالم الزلازل الهولندي فيديو يشرح فيه كل التفاصيل الخاصة بذلك الحدث قائلًا: «في الإطار الزمني من 20 إلى 29 يونيو، سيكون لدينا اكتمال القمر، وسيسبقه عطارد والزهرة والمريخ بزاوية قائمة، وسيتبعه كوكب المريخ والزهرة وزحل بالتزامن، مما يؤدي إلى اقتراب هندسة الكواكب الحرجة، لذا هناك احتمالية إلى نشاط زلزالي أكبر، ولكن هناك احتمال زلزالي أكبر بالقرب من اكتمال القمر على الأرجح».وتابع عالم الزلازل الهولندي: «من الممكن أن يكون هناك بعض الزيادة الزلزالية في يومي الـ24 والـ25، نري قمة حمراء أعلى زاوية قائمة مع عطارد، وعادة يؤدي ذلك إلى الزيادة الزلزلية، وذلك نتجية لحدوث اقترانين للكواكب، وللمرة الثالثة نشهد تقلبات على شرق إفريقيا والشرق الأوسط، وهذا يعني وجود خطر على تلك المناطق المشار إليها والموجودة بالقرب منها».زالزال أقوى من 6 ريختروحذر من حدوث زلزال قوي: «هناك احتمالية لزلزال قوي أعلى من 6 ريختر، وربما تصل قوته إلى 7 لست متأكد، لذلك كن متأهبا طوال الوقت لما قد يحدث، أتمنى الأمان للجميع».