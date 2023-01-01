عالم الزلازل الهولندي يحذر من زلزال جديد بقوة 7 ريختر.. متى سيحدث؟

ونشر عالم الزلازل الهولندي فيديو يشرح فيه كل التفاصيل الخاصة بذلك الحدث قائلًا: «في الإطار الزمني من 20 إلى 29 يونيو، سيكون لدينا اكتمال القمر، وسيسبقه عطارد والزهرة والمريخ بزاوية قائمة، وسيتبعه كوكب المريخ والزهرة وزحل بالتزامن، مما يؤدي إلى اقتراب هندسة الكواكب الحرجة، لذا هناك احتمالية إلى نشاط زلزالي أكبر، ولكن هناك احتمال زلزالي أكبر بالقرب من اكتمال القمر على الأرجح».
تثير توقعات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، حالة من الجدل والقلق بين الجميع، وآخرها تحذيره عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «x» من وقوع زلزال بقوة 7 ريختر قريبًا، إلى جانب مشاركته فيديو يروي فيه التفاصيل الخاصة بذلك الحدث.
تحذير جديد من عالم الزلازل الهولندي
نشر عالم الزلازل الهولندي عبر حسابه الرسمي قبل ساعات، تحذيرًا جديدًا بشأن حدوث زلزال قريبًا: «من المحتمل حدوث نشاط زلزالي كبير في وقت لاحق، وربما يصل إلى منتصف 7 درجات، كن على أهبة الاستعداد، فيديو جديد سوف يكون قريبا».
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