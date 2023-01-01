عادات يساعد التخلي عنها الوقاية من السرطان

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أظهرت نتائج دراسة أجرتها جمعية السرطان الأمريكية أنه يمكن الوقاية من حوالي 40 بالمئة من حالات السرطان عن طريق تغيير نمط الحياة.

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وتشير مجلة Cancer Journal for Clinicians، إلى أنه وفقا للباحثين، " حوالي 40 بالمئة من جميع حالات السرطان وحوالي نصف جميع الوفيات الناجمة عن السرطان كانت بسبب عوامل خطر محتملة قابلة للتغيير. ويمكن تقليل حالات الإصابة بالسرطان والوفيات المبكرة بشكل كبير من خلال الاستخدام الواسع النطاق لطرق الوقاية المعروفة".ويوصي العلماء قبل كل شيء بالإقلاع عن التدخين، حيث يمكن عند الإقلاع عن هذه العادة، التقليل كثيرا من فرص الإصابة بسرطان الرئتين والحنجرة والقصبات الهوائية والمريء.أما العادة الثانية التي يجب التخلص منها فهي تناول الكحول، لأنها تساعد على تجنب الإصابة بسرطان تجويف الفم والبلعوم.والعادة السيئة الأخرى هي عدم الحفاظ على وزن طبيعي، لأن زيادة الوزن والسمنة قد تكون سببا للإصابة بسرطان المعدة والكبد والقولون والمستقيم.ووفقا للباحثين، يجب استخدام واقي الشمس لتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد.وأخيرا، يدعو أطباء الأورام الناس إلى عدم اتباع أسلوب حياة خامل، لأن الخمول يزيد من احتمال الإصابة بسرطان المعدة والمريء والقولون.ووفقا للعلماء، العوامل الأخرى المسببة للإصابة بالسرطان هي- التدخين السلبي، وعدم احتواء النظام الغذائي على كمية كافية من الخضار والفواكه، وكذلك تناول اللحوم النيئة غير المعالجة، وعدم التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد B.