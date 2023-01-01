عادات سيئة تسبب زيادة استهلاك الكهرباء

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، بعض المعلومات التى تستهدف توعية المواطنين وتعريفهم بالسلوكيات التى قد تتسبب فى زيادة استهلاك الكهرباء، وبالتالى ارتفاع قيمة الفاتورة.
وأضاف الجهاز، أن هناك عادات سيئة تسبب في زيادة استهلاك الكهرباء في بيتك:
1- تراكم الثلج فى فريزر الثلاجة
حيث يفضل إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر حتى لا يزيد في استهلاك الطاقة.
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