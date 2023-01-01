عادات سيئة تسبب زيادة استهلاك الكهرباء

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كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، بعض المعلومات التى تستهدف توعية المواطنين وتعريفهم بالسلوكيات التى قد تتسبب فى زيادة استهلاك الكهرباء، وبالتالى ارتفاع قيمة الفاتورة.



وأضاف الجهاز، أن هناك عادات سيئة تسبب في زيادة استهلاك الكهرباء في بيتك:



1- تراكم الثلج فى فريزر الثلاجة

حيث يفضل إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر حتى لا يزيد في استهلاك الطاقة.



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2- فتح الثلاجة بشكل مستمرعند تكرار فتح باب الثلاجة يرفع استهلاك الطاقة لذا يفضل استخدام مبرد مياه أو كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.3- ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباءترك الأجهزة الإلكترونية موصولة بالكهرباء، يعد تصرفا خاطئا لأنه يستهلك الطاقة حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة، لذلك يجب فصل كل الأجهزة سواء التليفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.4- ترك الإضاءةيعتبر ترك الإضاءة مفتوحة من أكثر التصرفات الخاطئة والتي تهدر من الطاقة الكهربائية، رغم أنه يمكن بكل سهولة إغلاق الأنوار من أجل توفير الكهرباء.