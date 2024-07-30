عادات استثنائية للأذكياء .. تجربتها قد تؤدي للفشل

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قد تكون العادات اليومية للأشخاص ذوي العقول اللامعة غير عادية ومختلفة، فهؤلاء الأفراد يمتلكون ميزات وسلوكيات تجعلهم قادرين على التفوق في مجالاتهم، وفي السطور التالية نستعرض بعضًا من هذه العادات التي تميز هؤلاء الأفراد، بحسب موقع «Times now».

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اليوم الليليرغم أن الأشخاص الذين يستيقظون مبكرًا عادةً منضبطون ومنتجون، فإن العديد من الأفراد ذوي الذكاء العالي يميلون إلى عدم النوم حتى ساعات متأخرة من الليل، ويُعد الليل وقتًا مثاليًا للتفكير العميق وحل المشكلات أو الانغماس في الأنشطة الإبداعية، وفقًا لنظرية الدماغ الليلي، ويتيح لهم هدوء الليل التركيز المستمر والتفكير الواضح، مما يعزز من قدرتهم على الإبداع والابتكار.حساسية عالية لمشاعر الآخرينيتميز الأفراد الأذكياء بقدرة فائقة على فهم مشاعر الآخرين والتفاعل معهم، يمكنهم بسهولة معرفة متى يشعر شخص ما بالضيق أو السعادة، حتى لو حاول هذا الشخص إخفاء مشاعره، هذه القدرة تجعلهم مصدرًا للراحة لأصدقائهم في أوقات الشدة، حيث يقدمون لهم فهمًا وتعاطفًا حقيقيين.التسويفمن المفاجئ أن العديد من الأشخاص ذوي الذكاء العالي يميلون إلى التسويف، قد يبدو ذلك مشابهًا لما يفعله الكثير من الأشخاص الطبيعية، لكن في حالتهم، التسويف ليس ناتجًا عن الكسل أو قلة الدافع، وبدلاً من ذلك، يستخدمونه كأداة لتعزيز الإبداع والابتكار، ويمكن أن يؤدي الضغط الناتج عن اقتراب الموعد النهائي إلى تحفيز عقولهم، مما ينتج حلولًا وأفكارًا فريدة قد لا تظهر في الظروف العادية.اهتمامات انتقائيةيمتلك الأشخاص ذو الذكاء العالي مجموعة واسعة من الاهتمامات، وغالبًا ما تكون في مجالات غير متوقعة، هذا التنوع ليس عشوائيًا، بل هو نتيجة لفضولهم ورغبتهم في فهم العالم من زوايا مختلفة، يستمتعون باستكشاف مواضيع جديدة واكتساب معرفة خارج مجالهم الرئيسي، لذا غير مفاجئ إذا أن عالم فيزياء فلكية يهتم بالبستنة أو مبرمج حواسيب يتعمق في دراسة الفلسفة اليونانية القديمة.قبول الفشليدرك الأفراد الأذكياء أن الفشل ليس نهاية الطريق؛ بل هو جزء أساسي من مسيرة النجاح، ولا يتجنبون التحديات أو يخشون ارتكاب الأخطاء، فهم يرون أن تجنب الفشل يعني تفويت فرص النمو والتطور، وعند مواجهة الفشل، يقومون بتحليل ما حدث، ويتعلمون من التجربة، ويتقدمون إلى الأمام مستفيدين من المعرفة المكتسبة.التعلم مدى الحياةيتميز الأشخاص الأذكياء بالسعي الدائم نحو التعلم، ولا يتوقفون عن البحث عن المعرفة، مهما بلغ مستوى معرفتهم.التفكير في الأنماطغالبًا ما يتميز الأفراد الأذكياء بالقدرة على التعرف على الأنماط والعلاقات بين الأشياء التي تبدو غير ذات صلة، هذه القدرة تساعدهم في ربط الأحداث وحل المشكلات المعقدة.