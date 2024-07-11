عاجل: آخر تحديث لسعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

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يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار اليوم، الخميس 1 اغسطس 2024، وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة بمصر.

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