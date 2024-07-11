آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

عاجل: آخر تحديث لسعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › عاجل: آخر تحديث لسعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

صورة الخبر: الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي


يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار اليوم، الخميس 1 اغسطس 2024، وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة بمصر.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 48.50 جنيه
سعر البيع: 48.64 جنيه

سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر

سعر الشراء: 48.51 جنيه

سعر البيع: 48.61 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 48.51 جنيه

سعر البيع: 48.61 جنيه


سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 48.51 جنيه

سعر البيع: 48.61 جنيه


سعر الدولار في المصرف المتحد
سعر الشراء: 48.53 جنيه

سعر البيع: 48.63 جنيه

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 48.62 جنيه

سعر البيع: 48.72 جنيه

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الشراء: 48.51 جنيه

سعر البيع: 48.61 جنيه

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على عاجل: آخر تحديث لسعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
37709

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام