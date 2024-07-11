عاجل: آخر تحديث لسعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

الدولار الأمريكي
يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار اليوم، الخميس 1 اغسطس 2024، وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة بمصر.
وسجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري
سعر الشراء: 48.50 جنيه
سعر البيع: 48.64 جنيه
سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر
سعر الشراء: 48.51 جنيه
سعر البيع: 48.61 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سعر الشراء: 48.51 جنيه
سعر البيع: 48.61 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 48.51 جنيه
سعر البيع: 48.61 جنيه
سعر الدولار في المصرف المتحد
سعر الشراء: 48.53 جنيه
سعر البيع: 48.63 جنيه
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الشراء: 48.62 جنيه
سعر البيع: 48.72 جنيه
سعر الدولار في بنك القاهرة
سعر الشراء: 48.51 جنيه
سعر البيع: 48.61 جنيه
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