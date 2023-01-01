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عائلات الأسرى الإسرائيليين يغلقون الطرق في تل أبيب| فيديو

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صورة الخبر: عائلات الأسرى الإسرائيليين
عائلات الأسرى الإسرائيليين

أغلقت عائلات الرهائن وأنصارهم في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، طريق أيالون في تل أبيب، مطالبين رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح أحبائهم.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا اتفاق متهور"، و"نتنياهو يدفن الرهائن".

https://x.com/OrRavid/status/1828298419493863673?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1828296545529106747%7Ctwgr%5Ee7d615ca4fdaf03d12f198efa78f510c5ef83eae%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.timesofisrael.com%2Fliveblog-august-27-2024%2F
وفي وقت سابق، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وقال لابيد، في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "نتنياهو يجب أن يرحل وكان عليه أن يستقيل في 8 أكتوبر".

وفي وقت سابق، قال لابيد، إنه على كل المسئولين عن الفشل في هجوم 7 أكتوبر الاستقالة بمن فيهم نتنياهو ورئيس الأركان.

كما تطرق للمفاوضات مع حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى وقال: "يجب وقف محاولات نتنياهو لتعطيل المفاوضات، ونحتاج صفقة الآن قبل موت الرهائن".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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