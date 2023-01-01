اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 9 أشخاص خلال تظاهرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة والتوصل إلى اتفاق مع "حماس"، وتخللتها محاولة اقتحام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس.
وقالت الشرطة إن بعض المتظاهرين "بدأوا في تعطيل النظام والاشتباك مع الضباط وإشعال النيران على الطريق"، بعد أن ساروا من أمام الكنيست وصولا إلى منزل رئيس الوزراء، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة والتوصل إلى اتفاق رهائن مع "حماس".
واخترق المتظاهرون المناهضون للحكومة حاجزا للشرطة بالقرب من مقر إقامة نتنياهو، وتم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم بخراطيم المياه التي استخدمتها الشرطة خارج منزل نتنياهو.
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