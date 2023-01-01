ظهرت الآن| نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 عبر هذا الرابط



ثانوية عامة 2024 ثانوية عامة 2024



ظهرت الآن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحميل النتيجة على رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم.ويظهر رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر بوابة مركز المعلومات من خلالhttps://emis.gov.egكما يمكن الوصول الى رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط علىhttps://g12.emis.gov.eg/وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024 لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024.إحصائيات نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2024بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 97 ألفًا و2 طالبًا وطالبة حضر منهم 96 ألفًا و946 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 86 ألفًا و200 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 88.92%.بالنسبة لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الثاني 57 ألفًا و274 طالبًا وطالبة، حضر منهم 57 ألفا و236 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 51 ألفًا و36 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 89.17%.بالنسبة لشعبة (علمي رياضة)، فقد تقدم لامتحانات الدور الثاني 9 آلاف و907 طالبًا وطالبة، حضر منهم 9 آلاف و895 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 8 آلاف و669 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 87.61%.تقدم لامتحانات الدور الثاني من الشعبة الأدبية 29 ألفا و821 طالبًا وطالبة، حضر منهم 29 ألفًا و 815 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 26 ألفًا و495 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 88.86%.لينك نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثانيتنتشر الآن على السوشيال ميديا بمختلف أنواعها روابط غير رسمية تحت عنوان لينك نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني.من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة غير مسئولة عن الروابط الوهمية غير الرسمية التي يتم تداولها على لينك نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني.وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه على جميع طلاب الدور الثاني الالتزام فقط بـ لينك نتيجة الثانوية العامة 2024 الدور الثاني الذي يتم تفعيله على موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.