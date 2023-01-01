ظهرت الآن.. نتيجة أبنائنا في الخارج 2024 عبر هذا الرابط



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد ظهرت الآن نتيجة أبنائنا في الخارج 2024 .



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه قد تم تفعيل رابط نتيجة أبنائنا في الخارج 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم



رابط نتيجة أبنائنا في الخارج 2024

ويمكن الآن الوصول الى رابط نتيجة أبنائنا في الخارج 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

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وعلى رابط نتيجة أبنائنا في الخارج 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم يتم تسجيل الدخول بحساب Microsoft او تسجيل الدخول بحساب Googleوأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة ابناؤنا في الخارج 2024 الترم الثاني لن تظهر على أي موقع أو منصة أو صفحة أخرى غير رسمية، حيث سيتم إعلانها فقط على منصة ابناؤنا في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم.كان قد تم عقد امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 الترم الثاني للعام الدراسي (2023 - 2024) ، بنفس الطريقة والإجراءات التي تم تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول بها، وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحميل ورفع ملفات امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 الترم الثاني علي منصة أبنائنا في الخارج، للصفوف (من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي)، وفقا للجدول الرسمي المعتمد الخاص بالامتحانات، على أن يتم تحميل نسخ إلكترونية (PDF ) لملفات امتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال الرابط:‏https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/View?isDor2=False&classType=Class2ثم أتاحت مرة أخرى وزارة التربية والتعليم إتاحة خاصية استكمال رفع ملفات امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 الترم الثاني التي لم يتمكن أولياء الأمور من رفعها أثناء أيام الامتحانات بسبب تعرضهم لمشكلات تقنية، وكذلك خاصية استبدال ملفات الامتحانات التي قام أولياء الأمور برفعها على المنصة عن طريق الخطأ، وذلك عقب انتهاء جميع أيام امتحانات ابناؤنا في الخارج 2024 الترم الثاني وحتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024 ، و ذلك استجابة للشكاوى التي تقدم بها بعض أولياء الأمور على بوابة الشكاوى التابعة للمنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج.