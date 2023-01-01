ظاهرة نادرة لمحبي الفلك.. نجم كتلته 3 أضعاف الشمس يزين السماء في هذا الموعد..



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه



الظواهر الفلكية عادة ما تحظي بمتابعة كبيرة، خاصة في حال كونها من الظواهر النادرة، التي يمكن رؤيتها في السماء، ويمكن ملاحظة أحد النجوم الذي تعادل كتلة 3 أضعاف الشمس، بحسب ما أشار إليه المعهد القومي للبحوث الفلكية، ويمكن لمحبي الفلك الاستمتاع بمشاهدة النجم العملاق.

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نجم كتلته 3 أضعاف الشمس يزين السماء في هذا الموعدظواهر فلكية عدة تحدث في شهر سبتمبر، ولعل أبرزها ظاهرة اقتران عطارد والأسد، والتي تشير إلى أن كوكب عطارد، يقترن مع النجم ريجولس Regulus والذي يطلق عليه عادة «قلب الأسد» وهو من ألمع النجوم في المجموعة الشمسية، ويعتبر من النجوم اللامعة في السماء والتي تحدث في الـ9 من شهر سبتمبر الجاري، وتبلغ كتلته 3.5 ضعف كتلة الشمس ويبعد عن كوكب الأرض حوالي 79 سنة ضوئية.وتجدر الإشارة إلى أن النجم ريجولس، يصنف على كونه من ألمع نجوم كوكبة الأسد على الإطلاق، ويأتي ترتيبه في المرتبة الحادية والعشرون من حيث اللمعان ويعمل هذا النجم على حجب القمر باستمرار، ويبلغ عمر هذا النجم مئات الملايين من السنين فقط، وذلك بحسب التصنيف النجمي، وتبلغ حرارته 4200 كلفن تقريبا.