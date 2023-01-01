طيور وحيوانات شاركت في «الحروب العالمية»

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في عالم الحروب، لم تكن الحيوانات والطيور بعيدة عن الاستخدام كأدوات للدفاع أو الاستطلاع أو حتى للتجسس، بدءًا من الحمام، المعروف برمز للسلام، إلى الفيلة الهندية التي استُخدمت لجر الأحمال الثقيلة، حيث كان للحيوانات "دور لافت" في الحروب العالمية.



ويستعرض موقع "Britannica" بعض الأمثلة المذهلة على هذه المشاركة غير المألوفة في التاريخ العسكري.



الحمام

يُعتبر الحمام من أقدم وسائل الاتصال في التاريخ العسكري، استخدمت الحمامات كوسيلة لنقل الرسائل السرية في عدد من الحروب، بما في ذلك الحروب العالمية، خلال الحرب العالمية الأولى، نجحت حمامة تدعى "شير آمي" في إنقاذ حياة مئات الجنود الأمريكيين عن طريق إرسال رسالة حاسمة تنبأت بقصف مدفعي على قواتهم الخاصة.

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