طلاب الجامعات الحكومية: إليكم موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

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موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب الجامعات الحكومية.. يتساءل عنه الكثير من الطلاب في الوقت الحالي حتى يكونوا على علم به لمراجعة المقررات الدراسية بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك.



امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024

وينشر القاهرة 24، موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لـ طلاب الجامعات الحكومية في السطور التالية، والتي جاءت كالتالي:



من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب الجامعات الحكومية خلال شهر يونيو المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

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وفي وقت سابق، عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة عين شمس.ووجه الدكتور أيمن عاشور، بضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق يكون لها مردود اقتصادي على المُجتمع، وكذلك ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي.وأثنى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إدراج 69 من الجامعات المصرية والمراكز البحثية، ضمن تصنيف سيماجو العالمي للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2024، حيث تم إدراج 53 مؤسسة جامعية و14 مؤسسة بحثية، و2 من المؤسسات الصحية الجامعية.