طقس الغد: حار نهارًا ومعتدل ليلاً على أغلب الأنحاء



طقس الغد حار نهارا طقس الغد حار نهارا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون يسود غدا"الخميس"طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على اغلب الانحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،مع نشاط للرياح على مناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .



وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط يتوقع أن تكون رياحه ما بين خفيفة ومعتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح سطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية،وبالنسبة لحالة البحرالاحمر يتوقع أن تكون الرياح مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح سطحية شمالية غربية .



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

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المدينة العظمى الصغرىالقاهرة 31 21العاصمة الادارية 32 206 اكتوبر 31 20بنهـا 31 21دمنهور 29 20وادى النطرون 31 21كفر الشيخ 29 21المنصورة 30 20الزقازيق 31 21شبين الكوم 31 21طنطا 31 21دمياط 26 20بورسعيد 26 20الإسماعيلية 32 20السويس 31 21العريش 28 17رفح 27 17رأس سدر 34 21نخل 30 16كاترين 29 14الطور 33 24طابا 30 22شرم الشيخ 36 26الاسكندرية 28 19العلمين 28 18مطروح 28 18السلوم 33 20سيوة 34 19رأس غارب 36 26الغردقة 35 26سفاجا 36 26مرسى علم 36 27شلاتين 34 26حلايب 32 24أبو رماد 33 25رأس حدربة 32 25الفيوم 33 21بني سويف 33 20المنيا 33 21أسيوط 34 20سوهاج 36 24قنا 38 25الأقصر 39 26أسوان 39 26الوادى الجديد 37 20أبوسمبل 40 27أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:العظمى الصغرىمكة 44 27المدينة 44 30الرياض 44 29المنامة 38 30أبوظبى 40 28الدوحة 43 29الكويت 49 30دمشق 31 13بيروت 24 20عمان 28 14القدس 27 14غزة 26 19بغداد 45 29مسقط 37 32صنعاء 31 14الخرطوم 44 31طرابلس 26 20تونس 30 18الجزائر 26 16الرباط 26 18نواكشوط 28 21وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:العظمى الصغرىأنقرة 24 12إسطنبول 28 18إسلام آباد 40 25نيودلهى 45 32جاكرتا 34 25بكين 30 19كوالالمبور 33 25طوكيو 28 17أثينا 27 16روما 26 18باريس 18 12مدريد 32 15برلين 21 13لندن 17 10مونتريال 21 12موسكو 28 17نيويورك 22 13واشنطن 24 14أديس أبابا 28 13