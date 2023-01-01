طقس الغد: حار نهارًا ومعتدل ليلاً على أغلب الأنحاء

طقس الغد حار نهارا
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون يسود غدا"الخميس"طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على اغلب الانحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،مع نشاط للرياح على مناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة .
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط يتوقع أن تكون رياحه ما بين خفيفة ومعتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح سطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية،وبالنسبة لحالة البحرالاحمر يتوقع أن تكون الرياح مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح سطحية شمالية غربية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 31 21
العاصمة الادارية 32 20
6 اكتوبر 31 20
بنهـا 31 21
دمنهور 29 20
وادى النطرون 31 21
كفر الشيخ 29 21
المنصورة 30 20
الزقازيق 31 21
شبين الكوم 31 21
طنطا 31 21
دمياط 26 20
بورسعيد 26 20
الإسماعيلية 32 20
السويس 31 21
العريش 28 17
رفح 27 17
رأس سدر 34 21
نخل 30 16
كاترين 29 14
الطور 33 24
طابا 30 22
شرم الشيخ 36 26
الاسكندرية 28 19
العلمين 28 18
مطروح 28 18
السلوم 33 20
سيوة 34 19
رأس غارب 36 26
الغردقة 35 26
سفاجا 36 26
مرسى علم 36 27
شلاتين 34 26
حلايب 32 24
أبو رماد 33 25
رأس حدربة 32 25
الفيوم 33 21
بني سويف 33 20
المنيا 33 21
أسيوط 34 20
سوهاج 36 24
قنا 38 25
الأقصر 39 26
أسوان 39 26
الوادى الجديد 37 20
أبوسمبل 40 27
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:
العظمى الصغرى
مكة 44 27
المدينة 44 30
الرياض 44 29
المنامة 38 30
أبوظبى 40 28
الدوحة 43 29
الكويت 49 30
دمشق 31 13
بيروت 24 20
عمان 28 14
القدس 27 14
غزة 26 19
بغداد 45 29
مسقط 37 32
صنعاء 31 14
الخرطوم 44 31
طرابلس 26 20
تونس 30 18
الجزائر 26 16
الرباط 26 18
نواكشوط 28 21
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
العظمى الصغرى
أنقرة 24 12
إسطنبول 28 18
إسلام آباد 40 25
نيودلهى 45 32
جاكرتا 34 25
بكين 30 19
كوالالمبور 33 25
طوكيو 28 17
أثينا 27 16
روما 26 18
باريس 18 12
مدريد 32 15
برلين 21 13
لندن 17 10
مونتريال 21 12
موسكو 28 17
نيويورك 22 13
واشنطن 24 14
أديس أبابا 28 13
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!