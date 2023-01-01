طريقة عمل مشروب الأوريو بالأيس كريم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة



مشروب الأوريو بالأيس كريم مشروب الأوريو بالأيس كريم

طريقة عمل مشروب الأوريو بالأيس كريم، الأوريو من أنواع البسكويت الشهيرة وهو بسكويت بالشيكولاتة ويقدم كمشروب مع الآيس كريم.



وطريقة عمل مشروب الأوريو بالآيس كريم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره بدلا من شرائه جاهزا.



وتقدم الشيف بسمة السباعي، طريقة عمل مشروب الأوريو بالآيس كريم.

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مكونات عمل مشروب الأوريو بالآيس كريم:-5 كيس بسكوت بوريو أصغر حجمكوب لبن من مثلجملعقة سكرللتزيينآيس كريم فانيلياطريقة عمل مشروب الأوريو بالآيس كريم:-نقوم بتكسير البسكويت ثم إضافة الحليب والسكر بالخلاط ونخلط حتى يتمازج الخليط.نضعه في كوب ونزينه بآيس كريم الفانيليا أو الشيكولاتة مع قليل من البسكويت المفتت ويقدم باردا.ولعمل آيس كريم ساندويتش.مكونات عمل آيس كريم ساندويتش:3 كيس بسكويت الشايلتر لبن حليب2 كوب كريم شانتيه خام3 ملاعق حليب بودركوب سكر3 ملاعق نشاءطريقة عمل آيس كريم ساندويتش:نضع اللبن الحليب مع اللبن البودر مع النشاء في إناء مع التقليب الجيد علي البارد ثم نرفعها على النار مع استمرار التقليب منعًا لحدوث تكتلات.ثم ندخلها الثلاجة حتى تبرد.ثم نخرجها ونضيف لها الكريم شانتيه مع كوب لبن مثلج مع التقليب لمدة لا تقل عن خمس دقائق.ثم نحضر صينية ونضع فيها ورق زبد ونرص البسكويت.ثم نضع عليه الآيس كريم ثم نضع طبقة أخرى من البسكويت.ثم ندخلها الفريزر لمدة لا تقل عن خمس ساعات.ويمكن عمل صف بسكويت آخر مع إضافة الآيس كريم.