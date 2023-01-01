طريقة عمل مسقعة بالسجق| بأسهل الخطوات



مسقعة بالسجق مسقعة بالسجق

قدم الشيف إيهاب رجب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل مسقعة بالسجق بمذاق شهي ولا يقاوم.



مقادير مسقعة بالسجق



نصف كيلو سجق مقطع

نصف كيلو باذنجان

3 طماطم مكعبات

- 1 بصلة مفرومة

- 2 فص ثوم مهروس

- 2 معلقة كبيرة صلصة طماطم

- ملح - فلفل أسود - كمون - شطة اختياري - زيت

للتزيين

شرائح طماطم - بقدونس مفروم

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طريقة تحضير مسقعة بالسجقيقشر الباذنجان ويقطع شرائح ويقلى الباذنجان في الزيت ويقلب على الجانبين حتى يحمر و يرفع الباذنجان على ورق مطبخ حتى يتخلص من الزيت الزائد ويوضع قليل من الزيت في طاسه ويضاف إليه البصل ويقلب حتى يذبل ويضاف الثوم ويقلب مرة أخرى حتى يصفر و تضاف الطماطم والصلصة والسجق وتقلب جميع المقادير ويتبل الخليط بالملح والفلفل الاسود والكمون والشطة ويقلب وتخفف النار ويترك لمدة 10 دقائق ثم يرفع من على النار ويسخن الفرن على درجة حرارة 180 ويضع نصف كمية الخليط في صينية او قالب بايركس ويرص فوقه شرائح الباذنجان ويوضع النصف الثاني من الخليط وتكرر العملية حتى إنتهاء الكمية و يدخل الفرن لمدة من 20 إلى 25 دقيقة وحتى يستوى ويخرج من الفرن ويترك ليهدأ قليلا و تزين بالطماطم والبقدونس وتقطع.ويقدم مع العيش البلدى او الارز الأبيض.