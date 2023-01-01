طريقة عمل مخ الخروف بالبصل: نكهة مميزة على مائدة العيد



مخ الخروف بالبصل مخ الخروف بالبصل



يعرف عن وجبة المخ بأنها من أفضل الأكلات التي يمكن تقديمها كوجبة أساسية أو بين عدة أطباق على سفرتك في عيد الأضحى، لذا نستعرض خلال السطور التالية طريقة عمل المخ بالبصل على طريقة الشيف مي صيام.



طريقة عمل المخ بالبصل:



المكونات:



مخ عجل أو خروف ( مقطع إلى قطع متوسطة الحجم).



بصلة كبيرة (مقطعة إلى شرائح رفيعة).

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2 فص ثوم (مهروس).2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.1 ملعقة صغيرة ملح.1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.1/2 ملعقة صغيرة كمون.1/4 كوب ماء.1/4 كوب بقدونس مفروم (للتزيين).طريقة التحضير:اغسلي المخ جيدًا بالماء والخل للتخلص من أي رائحة.في وعاء على نار متوسطة، سخني زيت الزيتون.ضيفي البصل إلى الزيت وسخّنيه حتى يصبح لونه ذهبيًا.ضيفي الثوم مع التقليب لثواني قليلة.ضيفي المخ إلى القدر وقلبيّ حتى يصبح لونه بنيا فاتحا.ضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون والماء.غطّي الوعاء واتركيه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج المخ.قدمي المخ ساخناً مع الأرز أو العيش، وزينيه بالبقدونس المفروم.