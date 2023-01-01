طريقة عمل محشي باذنجان رومي



محشي باذنجان رومي محشي باذنجان رومي



يعد محشي الباذنجان من الأكلات الشهية التى يحبها كثيرون ولكن هل تعلم انه يمكن عمله بمذاق شهي باستخدام الباذنجان الرومي الكبير.

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نعرض لكم طريقة عمل محشى الباذنجان الرومي من خلال خطوات الشيف نرمين هنو .مقادير محشي الباذنجان:2 باذنجان رومي2 بصل مفروم¼ ك لحم مفروم معصج4 ملعقة كبيرة زيتملعقة كبيرة زبدةملحفلفل أسود حسب الرغبةللتزيين :حلقات طماطم محمرة في الزيتبقدونس مفرومطريقة عمل محشي الباذنجان الرومي:اشوى الباذنجان على نار هادئة ثم اقسميه جزئين وقوريه من الداخلشوحي البصل في الزيت والزبدة مع رشة ملح ثم ضعي اللحمة المفرومة ثم أحشي الباذنجان الرومي به وادخليه الفرنوزيني محشي الباذنجان الرومي بالطماطم المحمرة والبقدونس وبالهنا والشفا.