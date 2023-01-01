طريقة عمل محشي باذنجان رومي

محشي باذنجان رومي
يعد محشي الباذنجان من الأكلات الشهية التى يحبها كثيرون ولكن هل تعلم انه يمكن عمله بمذاق شهي باستخدام الباذنجان الرومي الكبير.
نعرض لكم طريقة عمل محشى الباذنجان الرومي من خلال خطوات الشيف نرمين هنو .
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مقادير محشي الباذنجان:
2 باذنجان رومي
2 بصل مفروم
¼ ك لحم مفروم معصج
4 ملعقة كبيرة زيت
ملعقة كبيرة زبدة
ملح
فلفل أسود حسب الرغبة
للتزيين :
حلقات طماطم محمرة في الزيت
بقدونس مفروم
طريقة عمل محشي الباذنجان الرومي:
اشوى الباذنجان على نار هادئة ثم اقسميه جزئين وقوريه من الداخل
شوحي البصل في الزيت والزبدة مع رشة ملح ثم ضعي اللحمة المفرومة ثم أحشي الباذنجان الرومي به وادخليه الفرن
وزيني محشي الباذنجان الرومي بالطماطم المحمرة والبقدونس وبالهنا والشفا.
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