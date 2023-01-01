طريقة عمل كيكة النسكافية بكوبين دقيق



كيكة النسكافية كيكة النسكافية



كيكة النسكافيه هي واحدة من الحلويات التي تجمع بين الطعم الغني للقهوة ونعومة الكيك الهشة، مما يجعلها خياراً مميزاً لعشاق القهوة والمخبوزات.

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تعد هذه الكيكة مثالية لتقديمها في المناسبات الخاصة أو كوجبة خفيفة خلال اليوم. تتميز بأنها سهلة التحضير وتستطيع أن تبرز نكهة النسكافيه بشكل رائع، مما يجعلها إضافة شهية إلى مجموعة الحلويات الخاصة بك.إذا كنتي تحاولين تقديم أكلات بسيطة وسهلة نقدم لكي اليوم طريقة عمل كيكة النسكافية بدون بيض.المكونات- 2 كوب دقيق- 1 كوب سكر- نصف كوب كاكاو- نصف كوب زيت- كوب حليب أو ماء دافئ- ملعقة كبيرة نسكافيه- 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر- رشة ملح- ملعقة صغيرة فانيليا- ملعقة كبيرة خلطريقة التحضير1. تحضير النسكافيه: حضري كوب من الماء أو الحليب الدافئ، وأضيفي إليه ملعقة كبيرة نسكافيه أو قهوة سريعة الذوبان. هذا يعزز نكهة الشوكولاتة في الكيك.2. خلط المكونات الجافة: في وعاء، اخلطي كوب ونصف دقيق، وربع كوب كاكاو خام، وكوب سكر، وملعقة صغيرة بيكنج بودر، ورشة ملح، وقلبي جيدًا.3. إضافة المكونات السائلة: أضيفي كوب النسكافيه المحضر، وثلث كوب زيت، وملعقة كبيرة خل، وملعقة صغيرة فانيليا. اخلطي جيدًا حتى يصبح القوام كريمي.4. الخبز: دهن قالب بالزيت، وصبي فيه الخليط، ثم اخبزيه في فرن محمى مسبقًا على درجة حرارة 150 مئوية لمدة 30 دقيقة. عندما تنضج الكيكة، اسقيها بربع كوب من الحليب. وبالهناء والشفاءطريقة عمل صوص الشوكولاتة:1. في وعاء الخلاط، اخلطي نصف كوب سكر، ونصف كوب حليب بارد، وملعقتين كبار من الكاكاو الخام. قومي بالخلط أثناء إضافة زيت بشكل خيط رفيع حتى يتقلص الصوص.