طريقة عمل كيكة الفستق بكريمة الجبن.. هتعجب أطفالك وتغذيهم

كيكة الفستق بكريمة الجبن
الحلويات من أكثر الأشياء المناسبة في العزومات والمناسبات وخصوصًا الكيكة، وتسعى السيدات دائما في البحث عن طريقة جديدة للكيكة ومناسبة للأطفال وتعتبر كيكة الفستق من الحلويات المفضلة عند الأطفال، وفى السطور التالية نقدم طريقة عمل كيكة الفستق وفقًا لما ذكره موقع recipetineats.
المكونات
-فستق مطحون
-كوب دقيق عادي
1 1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز
1/4 ملعقة صغيرة من صودا الخبز
1/4 ملعقة صغيرة ملح طعام
3/4 كوب زبادي
4 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة، مذابة ومبردة قليلاً
1/4 كوب من الزيت العادي
3/4 كوب سكر ناعم
1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا
1 بيضة كبيرة
4 قطرات من ملون الطعام الأخضر
مكونات كريمة الجبن المخفوقة
100 جرام من الجبن الكريمي
3/4 كوب من الكريمة المخفوقة
3 ملاعق كبيرة من السكر الناعم
1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا
2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون
رشة ملح
طريقة التحضير
-سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية
-ادهنى قالب الكيك المستدير مقاس بورق الخبز
ضع مسحوق الفستق في وعاء كبير مع الدقيق واخفقيه لفترة وجيزة لدمجه ثم استخدمي أصابعك لفرك كتل مسحوق الفستق حتى تصبح مسحوقًا.
-أضيفي المكونات الجافة المتبقية ثم اخفقيها حتى تمتزج.
- ضعى جميع المكونات الرطبة في وعاء منفصل واخفقيها حتى تمتزج.
-امزجى المكونات الرطبة والجافة واسكبى المكونات الرطبة في وعاء المكونات الجافة ثم استخدمى ملعقة مطاطية لخلط المكونات حتى يمتزج الدقيق تقريبًا.
-ضيفى ألوان الطعام، ثم كملى خلط الخليط حتى يصبح خاليًا من التكتلات
-صبي العجينة في الصينية ووزعيها جيدًا حتى تصبح متساوية.
-اخبزيها لمدة 40 دقيقة، واقلبي الصينية لمدة 30 دقيقة حتى يحمر سطحها بشكل متساوى.
-اتركيها لتبرد في الصينية لمدة 10 دقائق، ثم أخرجيها من الصينية وضعيها على رف التبريد واتركيها لتبرد تمامًا. (حوالي ساعة واحدة)
-ادهني الكيكة بكريمة الجبن ثم رشيها بالفستق المفروم ثم قطعيها وتناوليها.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!