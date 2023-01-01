طريقة عمل كيكة الفستق بكريمة الجبن.. هتعجب أطفالك وتغذيهم



كيكة الفستق بكريمة الجبن كيكة الفستق بكريمة الجبن

الحلويات من أكثر الأشياء المناسبة في العزومات والمناسبات وخصوصًا الكيكة، وتسعى السيدات دائما في البحث عن طريقة جديدة للكيكة ومناسبة للأطفال وتعتبر كيكة الفستق من الحلويات المفضلة عند الأطفال، وفى السطور التالية نقدم طريقة عمل كيكة الفستق وفقًا لما ذكره موقع recipetineats.

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المكونات-فستق مطحون-كوب دقيق عادي1 1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز1/4 ملعقة صغيرة من صودا الخبز1/4 ملعقة صغيرة ملح طعام3/4 كوب زبادي4 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة، مذابة ومبردة قليلاً1/4 كوب من الزيت العادي3/4 كوب سكر ناعم1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا1 بيضة كبيرة4 قطرات من ملون الطعام الأخضرمكونات كريمة الجبن المخفوقة100 جرام من الجبن الكريمي3/4 كوب من الكريمة المخفوقة3 ملاعق كبيرة من السكر الناعم1/2 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا2 ملعقة صغيرة من عصير الليمونرشة ملحطريقة التحضير-سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية-ادهنى قالب الكيك المستدير مقاس بورق الخبزضع مسحوق الفستق في وعاء كبير مع الدقيق واخفقيه لفترة وجيزة لدمجه ثم استخدمي أصابعك لفرك كتل مسحوق الفستق حتى تصبح مسحوقًا.-أضيفي المكونات الجافة المتبقية ثم اخفقيها حتى تمتزج.- ضعى جميع المكونات الرطبة في وعاء منفصل واخفقيها حتى تمتزج.-امزجى المكونات الرطبة والجافة واسكبى المكونات الرطبة في وعاء المكونات الجافة ثم استخدمى ملعقة مطاطية لخلط المكونات حتى يمتزج الدقيق تقريبًا.-ضيفى ألوان الطعام، ثم كملى خلط الخليط حتى يصبح خاليًا من التكتلات-صبي العجينة في الصينية ووزعيها جيدًا حتى تصبح متساوية.-اخبزيها لمدة 40 دقيقة، واقلبي الصينية لمدة 30 دقيقة حتى يحمر سطحها بشكل متساوى.-اتركيها لتبرد في الصينية لمدة 10 دقائق، ثم أخرجيها من الصينية وضعيها على رف التبريد واتركيها لتبرد تمامًا. (حوالي ساعة واحدة)-ادهني الكيكة بكريمة الجبن ثم رشيها بالفستق المفروم ثم قطعيها وتناوليها.