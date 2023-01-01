طريقة عمل كفتة دجاج مشوية بمذاق لا يقاوم



كفتة دجاج مشوية كفتة دجاج مشوية

كفتة الدجاج المشوية من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.



قدم الشيف شادي هشام، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كفتة دجاج مشوية.



مقادير كفتة دجاج مشوية

لحم دجاج مفروم الكمية حسب الرغبة

بصل

فوص ثوم

ملح حسب الرغبة

معلقه كبيرة فلفل اسود

معلقه كبيرة كمون مطحون

معلقه كبيره قصبر مطحونه

رشه (زنجبيل)

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طريقة تحضير كفتة دجاج مشويةنفرم البصل و الثوم في المفرمه و تفرم جيداًنضع التوابل على البصل ثم نضيف لهم اللحم وتتبل جيدا ثم نتركه يرتاح لمدة ساعةبعد ذلك نشكل اللحم حسب الرغبة ونشويه فوق الفحم أو في المقلات.