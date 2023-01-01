

كبدة الدجاج كبدة الدجاج

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، طريقة عمل كبدة الدجاج بطريقة مميزة.



المكونات :



نصف كيلو من كبدة الدجاج.

2 حبة من البصل المفروم.

معلقة كبيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

معلقة كبيرة من الخل.

3 ملاعق كبار من زيت الزيتون.

رشة من القرفة.

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طريقة التحضير :أولا نقوم بتقطيع كبدة الدجاج إلى قطع صغيرة.ثانيا نقوم بتتبيل الكبدة المقطعة إلى قطع صغيرة في الخل وعصير الليمون والملح والبابريكا والفلفل الأسود.نقوم بإحضار المقلاة ونضع بها كمية مناسبة من زيت الزيتون والبصل ونقوم بتقليبهم جيداً معاً ونتركهم حتى يذبل البصل.بعد ذلك نقوم بإضافة الكبدة إلى البصل ونقلبهم معاً حتى تنضج.نقوم بإضافة كل من الملح والكمون المطحون والقرفة ونقلب المكونات معاً بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها.بعد ذلك نقوم بترك المكونات معاً علي نار هادئة حتى تنضج وبعد ذلك يمكن تقديمها وبجانبها شرائح الليمون.يمكن تقديم الكبدة مع الأرز أو في ساندوتشات حسب الرغبة.يمكن إضافة قطعة من الفلفل الحار أو الشطة حسب الرغبة لمذاق أفضل.