طريقة عمل كبدة الدجاج بطريقة مميزة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل كبدة الدجاج بطريقة مميزة

صورة الخبر: كبدة الدجاج
كبدة الدجاج

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، طريقة عمل كبدة الدجاج بطريقة مميزة.

المكونات :

نصف كيلو من كبدة الدجاج.
2 حبة من البصل المفروم.
معلقة كبيرة من الكمون المطحون.
ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.
ملعقة صغيرة من البابريكا.
معلقة كبيرة من الخل.
3 ملاعق كبار من زيت الزيتون.
رشة من القرفة.

طريقة التحضير :

أولا نقوم بتقطيع كبدة الدجاج إلى قطع صغيرة.
ثانيا نقوم بتتبيل الكبدة المقطعة إلى قطع صغيرة في الخل وعصير الليمون والملح والبابريكا والفلفل الأسود.
نقوم بإحضار المقلاة ونضع بها كمية مناسبة من زيت الزيتون والبصل ونقوم بتقليبهم جيداً معاً ونتركهم حتى يذبل البصل.
بعد ذلك نقوم بإضافة الكبدة إلى البصل ونقلبهم معاً حتى تنضج.
نقوم بإضافة كل من الملح والكمون المطحون والقرفة ونقلب المكونات معاً بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
بعد ذلك نقوم بترك المكونات معاً علي نار هادئة حتى تنضج وبعد ذلك يمكن تقديمها وبجانبها شرائح الليمون.
يمكن تقديم الكبدة مع الأرز أو في ساندوتشات حسب الرغبة.
يمكن إضافة قطعة من الفلفل الحار أو الشطة حسب الرغبة لمذاق أفضل.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل كبدة الدجاج بطريقة مميزة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
98701

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم