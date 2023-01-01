طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بدون فرن



فطير الطاسة المشلتت فطير الطاسة المشلتت

تصدّرت وصفة فطير الطاسة المشلتت ترند السوشيال ميديا وذلك لأنها وصفة غير مكلفة وسهلة وبسيطة ولا تحتاج للمجهود ولذلك نقدم لكي الطريقة خطوة بخطوة .

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المكوناتنص كيلو دقيق نوع فاخرمعلقه سكر كبيرةمعلقة ملح صغيرةمعلقة صغيرة بيكنج باودرماء دافئ للعجنزيت وسمن لدهن الطبقات حتي تصبح فطيرة مورقه.الطريقةيعجن الدقيق والماء تدريجيًا حتي تصبح العجينة متماسكة ولا تلصق أثناء العجن ثم تشكل كورات علي حسب الحجم الذي تختاره كل ربة منزلتفرد كل قطعة عجينة على سطح مرشوش بالدقيق وتفرد رفيعةثم ادهنيها زيت وسمنة وتطبق نصفها نصفها وثم تفرد الطرف التاني وادهني وطبقى نصفها وعيدى فرد ودهن العجينة وتطبيقها حتي آخر طرفثم ادهنى سطح الطاسة بالزيت وافردى العجينة فى الطاسة وسويها على البوتاجاز دون فرن في خمس دقائق. كما يمكن عمل نفس العجينة تفرديها وتحشيها مفروم أو جبن او سجق.. بألف هنا وشفا.