طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بدون فرن

فطير الطاسة المشلتت
تصدّرت وصفة فطير الطاسة المشلتت ترند السوشيال ميديا وذلك لأنها وصفة غير مكلفة وسهلة وبسيطة ولا تحتاج للمجهود ولذلك نقدم لكي الطريقة خطوة بخطوة .
المكونات
نص كيلو دقيق نوع فاخر
معلقه سكر كبيرة
معلقة ملح صغيرة
معلقة صغيرة بيكنج باودر
ماء دافئ للعجن
زيت وسمن لدهن الطبقات حتي تصبح فطيرة مورقه.
الطريقة
يعجن الدقيق والماء تدريجيًا حتي تصبح العجينة متماسكة ولا تلصق أثناء العجن ثم تشكل كورات علي حسب الحجم الذي تختاره كل ربة منزل
تفرد كل قطعة عجينة على سطح مرشوش بالدقيق وتفرد رفيعة
ثم ادهنيها زيت وسمنة وتطبق نصفها نصفها وثم تفرد الطرف التاني وادهني وطبقى نصفها وعيدى فرد ودهن العجينة وتطبيقها حتي آخر طرف
ثم ادهنى سطح الطاسة بالزيت وافردى العجينة فى الطاسة وسويها على البوتاجاز دون فرن في خمس دقائق. كما يمكن عمل نفس العجينة تفرديها وتحشيها مفروم أو جبن او سجق.. بألف هنا وشفا.
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