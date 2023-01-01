طريقة عمل فطيرة السجق بخطوات سهلة

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فطيرة السجق

يقدم الشيف مصطفى العمدة طريقة بسيطة لعمل فطيرة السجق، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي .

المكونات لعمل فطيرة السجق
عجينة البيتزا أو عجينة الباف الجاهزة
سجق مفضل لديك (يمكن استخدام سجق الدجاج أو البقر)
جبن مبشور
صلصة البيتزا أو الطماطم
بصل مفروم (اختياري)
بهارات مفضلة (اختياري)

طريقة عمل فطيرة السجق
سخن الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت).
قم بفتح عجينة البيتزا أو عجينة الباف وقطعها إلى قطع متساوية بحجم ملائم للفطيرة.
قم بوضع قليل من صلصة البيتزا أو الطماطم على كل قطعة عجينة وامزجها بشكل متساوٍ.
ضع قطعة من السجق على الجزء المركزي من كل قطعة عجينة.
إذا كنت تفضل إضافة البصل، قم برش كمية صغيرة من البصل المفروم فوق السجق.
رش الجبن المبشور فوق السجق والبصل.

إذا كنت ترغب في إضافة البهارات، قم برش البهارات المفضلة على الفطيرة. يمكن استخدام الفلفل الأسود أو البابريكا أو أي نوع آخر من التوابل المفضلة لديك.

اطوِ الجوانب الأربعة للعجينة لتغطية الحشوة وشكلها إلى شكل مستطيل أو دائرة.

ضع الفطائر على صينية خبز مدهونة بقليل من الزيت أو ورقة زبدة.

ضع الصينية في الفرن المُسخن مُسبقًا واتركها تخبز لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح لون العجينة ذهبيًا والسجق مطهوًا تمامًا.
بعد أن تنضج الفطائر، قم بإخراجها من الفرن واتركها لتبرد قليلاً قبل التقديم.

يمكنك تقديم فطيرة السجق كوجبة خفيفة أو طبق جانبي للوجبات الرئيسية. يمكن تخصيص الوصفة حسب الذوق الشخصي باستخدام مكونات إضافية مثل فلفل حار أو زيتون أو أعشاب طازجة.

المصدر: elbalad

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