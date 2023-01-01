طريقة عمل فتة الباذنجان خطوة بخطوة



فتة الباذنجان فتة الباذنجان



تعتبر طريقة عمل فتة الباذنجان من وصفات المطبخ السوري، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب الأطفال وللكبار.



وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل فتة الباذنجان، وهي من الأكلات السورية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة،وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..





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طريقة عمل فتة الباذنجان بالدجاجطريقة عمل فتة الباذنجان بالدجاجمقادير طريقة عمل فتة الباذنجان بالدجاج:2 صدر دجاج مخلي2 كوب مرقة سائلة3 خبز شامي2 باذنجان رومي2 كوب زيت للتحمير1 كوب حمص1 بصل1 كوب كرفس مقطع2 ملعقة كبيرة زبدة1 كوب زبادي3 ملعقة كبيرة نشا5 فص ثوم1 ملعقة صغيرة ملح1 ملعقة صغيرة شطة5 ملعقة كبيرة نعناعطريقة عمل فتة الباذنجان بالدجاج :_ نسلق الدجاج في المرق ثم نقطعه إلى مكعبات._ نقطع الخبز والباذنجان مكعبات ثم نحمرهما في الزيت._ نضع في وعاء كل من الحمص مع البصل المفروم والكرفس والدجاج المسلوق، ثم يضاف الباذنجان المحمّر._ لتحضير الصلصة، نخلط في وعاء كل من الزبدة، الزبادي، النشا، الثوم، الملح، الشطة، ونقلب الخليط جيدًا على النار لمدة 3 دقائق._ نضع في طبق التقديم خليط الحمص والباذنجان والدجاج، ثم الخبز المحمر، ثم صلصة الزبادي ونزين بالنعناع