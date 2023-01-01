طريقة عمل فتة الباذنجان خطوة بخطوة

فتة الباذنجان
تعتبر طريقة عمل فتة الباذنجان من وصفات المطبخ السوري، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب الأطفال وللكبار.
وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل فتة الباذنجان، وهي من الأكلات السورية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة،وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
طريقة عمل فتة الباذنجان بالدجاج
طريقة عمل فتة الباذنجان بالدجاج
مقادير طريقة عمل فتة الباذنجان بالدجاج:
2 صدر دجاج مخلي
2 كوب مرقة سائلة
3 خبز شامي
2 باذنجان رومي
2 كوب زيت للتحمير
1 كوب حمص
1 بصل
1 كوب كرفس مقطع
2 ملعقة كبيرة زبدة
1 كوب زبادي
3 ملعقة كبيرة نشا
5 فص ثوم
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة شطة
5 ملعقة كبيرة نعناع
طريقة عمل فتة الباذنجان بالدجاج :
_ نسلق الدجاج في المرق ثم نقطعه إلى مكعبات.
_ نقطع الخبز والباذنجان مكعبات ثم نحمرهما في الزيت.
_ نضع في وعاء كل من الحمص مع البصل المفروم والكرفس والدجاج المسلوق، ثم يضاف الباذنجان المحمّر.
_ لتحضير الصلصة، نخلط في وعاء كل من الزبدة، الزبادي، النشا، الثوم، الملح، الشطة، ونقلب الخليط جيدًا على النار لمدة 3 دقائق.
_ نضع في طبق التقديم خليط الحمص والباذنجان والدجاج، ثم الخبز المحمر، ثم صلصة الزبادي ونزين بالنعناع
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!