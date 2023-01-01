طريقة عمل طاجن مكرونة بالوايت صوص



طاجن مكرونة بالوايت صوص طاجن مكرونة بالوايت صوص

إذا كنتِ من محبي المكرونة بالوايت صوص نقدم لكي أسرار أشهر المطاعم العالمية بالخطوات الكاملة لعمل مكرونة بالوايت صوص .







المقادير

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1/2 كيلو مكرونة حسب الرغبة.3 ملاعق كبيرة زبدة.3 ملاعق كبيرة دقيق.3 أكواب حليب.1/2 كوب كريمة طبخ.1/2 ملعقة صغيرة جوزة الطيب.1/2 ملعقة صغيرة ملح.1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.1 كوب جبن موتزاريلا مبشور.طريقة التحضيراسلقي المكرونة في ماء مغلي مملح حتى تنضج، ثم صفيها من الماء واتركيها جانبا.لتحضير الوايت صوص في قدر على نار متوسطة ذوبي الزبدة.ضيفي الدقيق وقلبيه مع الزبدة حتى يصبح لونه ذهبي فاتح.ضيفي الحليب تدريجياً مع التقليب المستمر حتى لا يتكتل الصوص.ضيفي كريمة الطبخ وجوزة الطيب والملح والفلفل الأسود، وقلبي حتى يصبح الصوص كثيف.احضري وعاء كبير وامزجي المكرونة المسلوقة مع الوايت صوص.اسكبي الخليط في صينية فرن، ثم رشي جبن الموتزاريلا على الوجه.سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم اخبزي الطاجن لمدة 20-25 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي.قدمي الطاجن ساخن مع سلطة خضراء أو خبز.نصائح لعمل طاجن المكرونة بالوايت صوصيمكنك إضافة المزيد من النكهات إلى الوايت صوص مثل الثوم أو البصل أو الفلفل الأخضر، ويمكنك إضافة المزيد من أنواع الجبن مثل الشيدر، يمكنك تزيين الطاجن بالبقدونس أو الريحان، ويمكنك استخدام أي نوع من أنواع المكرونة في هذه الوصفة.يجب تتأكدي من سلق المكرونة حسب التعليمات الموجودة على العبوة، كما يمكنك التحكم في كثافة الوايت صوص عن طريق إضافة المزيد من الحليب أو الدقيق، ويمكنك خبز الطاجن في الفرن أو تسخينه في الميكروويف.