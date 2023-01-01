

صينية الفراخ بالباذنجان صينية الفراخ بالباذنجان



تعد صينية الفراخ بالباذنجان من الأكلات الجديدة التى يمكن كسر روتين السفرة التقليدية بها وفى نفس الوقت يكن لدى أفراد الأسرة فضول لتجربتها.

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نعرض لكم طريقة عمل صينية الفراخ بالباذنجان وذلك من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.مقادير صينية الفراخ:أوراك دجاجبصلثومزعتربابريكاملحفلفل أسودمرقةشطةشمرمكعبات باذنجانمكعبات بطاطسطماطم مفرومةخل بلسميكرشة سكر أو عسلبقدونسزيتون شرائحطريقة عمل صينية الفراخ بالباذنجاناخفقي البصل والثوم في الكبة الكهربائية وضيفي عليهم كل البهارات.أضيفي الطماطم والبقدونس ثم تتبل أوراك الدجاج وتشوح في الزيت وضعي عليهم المرقة والخل والعسل والزيتون.حمري البطاطس والباذنجان فى الزيت ثم ضعي الخليط في البايركس وادخلي صينية الفراخ فى الفرن حتى تمام النضج .