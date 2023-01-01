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طريقة عمل صينية الفراخ بالباذنجان

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صورة الخبر: صينية الفراخ بالباذنجان
صينية الفراخ بالباذنجان


تعد صينية الفراخ بالباذنجان من الأكلات الجديدة التى يمكن كسر روتين السفرة التقليدية بها وفى نفس الوقت يكن لدى أفراد الأسرة فضول لتجربتها.

نعرض لكم طريقة عمل صينية الفراخ بالباذنجان وذلك من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير صينية الفراخ:
أوراك دجاج
بصل

ثوم

زعتر

بابريكا
ملح

فلفل أسود

مرقة

شطة

شمر

مكعبات باذنجان

مكعبات بطاطس

طماطم مفرومة

خل بلسميك

رشة سكر أو عسل

بقدونس

زيتون شرائح

طريقة عمل صينية الفراخ بالباذنجان
اخفقي البصل والثوم في الكبة الكهربائية وضيفي عليهم كل البهارات.
أضيفي الطماطم والبقدونس ثم تتبل أوراك الدجاج وتشوح في الزيت وضعي عليهم المرقة والخل والعسل والزيتون.

حمري البطاطس والباذنجان فى الزيت ثم ضعي الخليط في البايركس وادخلي صينية الفراخ فى الفرن حتى تمام النضج .

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

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