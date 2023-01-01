طريقة عمل سمك سنجاري
تعد الأسماك من الاكلات التي يعشقها الكثيرين، لذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل سمك سنجاري في الفرن بأسرار المطاعم.
المقادير
4 سمك بوري، او تونه حجم كبير
3 طماطم، مقطعة
3 حبات ليمون
2 بصل متوسط الحجم، مقطعة شرائح
1 حبه فلفل حلوة حمراء
1 فلفلة حلوة صفراء
2 فلفل أخضر حار
بقدونس باقة
باقة شبت
باقة كزبرة
10 فص ثوم مفروم
3 ملعقة كبيرة خل أبيض
4 ملعقة كبيرة زيت
1 ملعقة صغيره بهارات مشكلة
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