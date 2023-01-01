

سمك سنجاري سمك سنجاري



تعد الأسماك من الاكلات التي يعشقها الكثيرين، لذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل سمك سنجاري في الفرن بأسرار المطاعم.



المقادير



4 سمك بوري، او تونه حجم كبير

3 طماطم، مقطعة

3 حبات ليمون

2 بصل متوسط الحجم، مقطعة شرائح

1 حبه فلفل حلوة حمراء

1 فلفلة حلوة صفراء

2 فلفل أخضر حار

بقدونس باقة

باقة شبت

باقة كزبرة

10 فص ثوم مفروم

3 ملعقة كبيرة خل أبيض

4 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة صغيره بهارات مشكلة

قد يعجبك أيضا...

طريقة عمل سمك سنجارييغسل السمك جيداً بعد شقه من الظهر وفرده، ثم ينقع فى ماء وملح وخل.يقطع الخضار جميعه الى قطع صغيرة ثم يمزج الخضار المقطع مع الثوم جداً.يقسم مزيج الخضار الى قسمين، يوضع القسم الأول في أسفل صينية الفرن.يصفى السمك من النقعة ويصف فوق الخضار في الصينية.يوضع القسم الثاني من مزيج الخضار فوق السمك وتغلف بالفويليسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.توضع الصينية في الفرن وبعد نصف ساعة ننرع الفويل ونتركها عشر دقائق حتي يحمر الوجه وتقدم بالهناء والشفاء.