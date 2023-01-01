طريقة عمل سلطة المكرونة الإيطالية



سلطة المكرونة الإيطالية سلطة المكرونة الإيطالية

المكرونة من أكثر الأكلات التي يفضلها الكثيرون وتقدم بأنواع وأشكال مختلفة ويمكن مزج العديد من المكونات الأخرى معها، وفى السطور التالية نقدم طريقة مختلفة وبسيطة لسلطة المكرونة الإيطالية حسب ما ذكره موقع primaverakitchen، وهى:



المكونات:

2 كوب مكرونة إسباجيتى.



1 كوب سلامي مقطع إلى شرائح.

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1و 1/2 كوب طماطم مقطعة.¾ كوب زيتون أسود شرائح.1كوب فلفل أصفر حلو مقطع.1 كوب فلفل رومي برتقالي مقطع.1/2 كوب بصل أحمر مقطع شرائح.½ خيارة مقطعة إلى أرباع.1 كوب جبنة موزاريلا مقطعة لمكعبات.ربع كوب من جبنة البارميزان المبشور.2 ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم.1/2 كوب زيت زيتون.1/4 كوب عصير ليمون طازج.1 ملعقة صغيرة مردقوش مجفف.2 ملعقة صغيرة خردل.2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.ملح وفلفل أسود.طريقة التحضير- اطهى المكرونة في وعاء قومى بغلي 5 لتر من الماء مع ملعقة كبيرة من الملح وضعى المكرونة عندما تنضج صفى المكرونة ويترك جانبًا حتى يبرد.- بينما تبرد المكرونة، قومي بإعداد الصلصة عن طريق خفق زيت الزيتون وعصير الليمون والبردقوش والخردل والثوم وتتبليها بالملح والفلفل حسب الرغبة.- ضيفى المكرونة المبردة إلى وعاء كبير جدًا مع السلامي والطماطم والزيتون والفلفل الحلو والبصل الأحمر والجبن، وامزجى كل شيء جيدًا.- اسكبى الصلصة والبقدونس وامزجيها جيدًا ويتم تقديمها.