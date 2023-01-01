سلاطة كول سلو بالتفاح والرمان
تعتبر طريقة عمل سلاطة كول سلو بالتفاح والرمان، من وصفات السلاطات العالمية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بأقل المكونات والتكاليف، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.
وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلاطة كول سلو بالتفاح، وهي من وصفات المطبخ العالمي، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 3 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
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طريقة عمل سلاطة كول سلو بالتفاح والرمان
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طريقة عمل سلطة كول سلو بالتفاح والرمان
مقادير طريقة عمل سلاطة كول سلو بالتفاح والرمان :
1 بصلة حمراء مقطعة
1 جزر مبشور
2 كرنب ملفوف أحمر مقطع صغير جداً
2 تفاحة مقطعة شرائح
2 ملعقة عصير ليمون
½ ملعقة ملح
حب رمان للتزيين
1 ملعقة مايونيز
طريقة عمل سلاطة كول سلو بالتفاح والرمان :
_ نحضر وعاء ونضع البصل الأحمر، الجزر، الملفوف الأحمر والتفاح.
_ نخلط المايونيز، عصير الليمون والملح، ونقلّب جيداً.
_ نسكب الخليط على سلاطة الكول سلو ونقلّبها جيداً، ثم نتركها في الثلاجة تبرد ونزينها بالرمان، ثم نقدمها.
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