

سلاطة كول سلو بالتفاح والرمان سلاطة كول سلو بالتفاح والرمان

تعتبر طريقة عمل سلاطة كول سلو بالتفاح والرمان، من وصفات السلاطات العالمية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بأقل المكونات والتكاليف، وسوف تنال إعجاب الأطفال والكبار.

قد يعجبك أيضا...

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلاطة كول سلو بالتفاح، وهي من وصفات المطبخ العالمي، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من نصف ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 3 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..طريقة عمل سلاطة كول سلو بالتفاح والرمانطريقة عمل سلطة كول سلو بالتفاح والرمانمقادير طريقة عمل سلاطة كول سلو بالتفاح والرمان :1 بصلة حمراء مقطعة1 جزر مبشور2 كرنب ملفوف أحمر مقطع صغير جداً2 تفاحة مقطعة شرائح2 ملعقة عصير ليمون½ ملعقة ملححب رمان للتزيين1 ملعقة مايونيزطريقة عمل سلاطة كول سلو بالتفاح والرمان :_ نحضر وعاء ونضع البصل الأحمر، الجزر، الملفوف الأحمر والتفاح._ نخلط المايونيز، عصير الليمون والملح، ونقلّب جيداً._ نسكب الخليط على سلاطة الكول سلو ونقلّبها جيداً، ثم نتركها في الثلاجة تبرد ونزينها بالرمان، ثم نقدمها.