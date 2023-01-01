طريقة عمل ساندويش الآيس كريم

زيدي الدقيق والكاكاو ثم قلّبي المكونات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس وكريمي.
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ،طريقة عمل ساندويش الايس كريم.
المقادير ::
للساندويش :
نصف كوب زبدة
نصف كوب سكر
1 بيض
ملعقة صغيرة فانيليا (الونيلية)
نصف ملعقة صغيرة ملح
نصف كوب دقيق (طحين)
ربع كوب كاكاو
للحشوة :
آيس كريم جاهز بالنكهة التي تفضلينها (فانيلا، شوكولاتة، فراولة..إلخ)
طريقة التحضير ::
حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ادهني صينية فرن بالقليل من الزبدة ثم غلّفيها بورق الزبدة واتركيها جانباً.
في وعاء متوسط الحجم، اخلطي الزبدة والسكر حتى تحصلي على مزيج كريمي.
أضيفي البيض، الفانيليا والملح مع الخلط المستمر حتى تتداخل المكونات.
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