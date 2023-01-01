طريقة عمل ساندويش الآيس كريم

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ساندويش الآيس كريم


قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ،طريقة عمل ساندويش الايس كريم.

المقادير ::
للساندويش :
نصف كوب زبدة
نصف كوب سكر
1 بيض
ملعقة صغيرة فانيليا (الونيلية)
نصف ملعقة صغيرة ملح
نصف كوب دقيق (طحين)
ربع كوب كاكاو
للحشوة :
آيس كريم جاهز بالنكهة التي تفضلينها (فانيلا، شوكولاتة، فراولة..إلخ)
طريقة التحضير ::

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ادهني صينية فرن بالقليل من الزبدة ثم غلّفيها بورق الزبدة واتركيها جانباً.
في وعاء متوسط الحجم، اخلطي الزبدة والسكر حتى تحصلي على مزيج كريمي.
أضيفي البيض، الفانيليا والملح مع الخلط المستمر حتى تتداخل المكونات.

زيدي الدقيق والكاكاو ثم قلّبي المكونات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس وكريمي.
وزّعي المزيج في الصينية ثم ادخليه الى الفرن لحوالي 12 دقيقة حتى ينضج.

أخرجي الصينية من الفرن، اتركي المزيج حتى يبرد ثم قطّعيه على شكل سندويش.

وزّعي الآيس كريم على وجه قطعة سندويش ثم ضعي قطعة ثانية على الوجه الآخر حتى تغطيها.
أعيدي الكرة على ما تبقى من الكمية ثم صُفي السندويشات في صينية وغلّفيها بورق نايلون.
أدخلي الصينية إلى الثلاجة لحوالي 4 ساعات على الأقل حتى تتجمد السندويشات قبل التقديم.

المصدر: elbalad

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